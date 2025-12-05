Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TTXVN
TTXVN
05/12/2025 07:59 GMT+7

Sáng 4.12, Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Dự và phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Quán triệt nghiêm túc, kịp thời tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai chặt chẽ, thống nhất, chủ động từ T.Ư đến địa phương, tạo nền tảng quan trọng để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 15.3.2026. Sự thành công của cuộc bầu cử phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, có vai trò, trách nhiệm vô cùng quan trọng của hệ thống MTTQ VN.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị

ẢNH: TTXVN

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN và các ban, bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tập huấn cho cán bộ, những người trực tiếp làm công tác bầu cử. Có thể đánh giá đến thời điểm này, các công việc đang tiến hành theo đúng quy định, lịch trình thời gian đã đề ra.

Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là công việc hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, đồng thời lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Theo quy định, để bảo đảm dân chủ, lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành 3 lần. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 1 - 10.12.2025; Hiệp thương lần 2 trong khoảng thời gian từ ngày 2 - 3.2.2026; Hiệp thương lần 3 trong khoảng thời gian từ ngày 9 - 20.2.2026.

Để thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, xây dựng, trách nhiệm cao, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài mong các đại biểu cho ý kiến vào dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN về cơ cấu, thành phần, số lượng người ở T.Ư được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị cũng đã nghe ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, trình bày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở T.Ư được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN, trình bày Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở T.Ư được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

