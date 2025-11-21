TP.HCM: Ưu tiên giới thiệu chuyên gia đầu ngành ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Sáng 21.11, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức phiên họp thứ hai, trực tuyến đến các phường, xã, đặc khu. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM kiêm Chủ tịch Ủy ban bầu cử chủ trì phiên họp.

Ưu tiên những người "vừa có đức, vừa có tài"

Trong hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Ban Tổ chức Trung ương, quy định không giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị điều tra, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mất đoàn kết.

Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu tại phiên họp ẢNH: THÚY LIỄU

Đồng thời, cần quan tâm, giới thiệu chuyên gia đầu ngành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao; luật gia giỏi có uy tín, am hiểu sâu về pháp luật quốc tế; doanh nhân xuất sắc, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị lập tức bắt tay vào thực hiện cụ thể các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố.

"Bầu cử là công việc trọng tâm, phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, thường xuyên và toàn diện của Đảng. Bầu cử ở địa phương có thành công, đạt kết quả như mong muốn hay không phụ thuộc rất lớn ở người đứng đầu, cụ thể là Bí thư Đảng ủy phường, xã, đặc khu. Các cơ quan, đơn vị phải bám sát, hoàn thành các công việc theo đúng các mốc thời gian quy định", ông Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị tập trung vào chất lượng và cơ cấu đại biểu; chấp hành nghiêm túc, đúng quy trình hiệp thương và hướng dẫn của Trung ương. Qua đó, đảm bảo chọn được những đại biểu thực sự ưu tú, "vừa có đức, vừa có tài", đại diện cho người dân.

Đảm bảo bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến diễn ra vào chủ nhật, ngày 15.3.2026. Cuộc bầu cử năm 2026 diễn ra trong thời điểm đất nước đạt nhiều thành tựu sau gần 40 năm đổi mới, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, đồng thời TP.HCM đang vận hành mô hình chính quyền đô thị 2 cấp.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và đại diện của nhân dân địa phương tại HĐND các cấp.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức phiên họp thứ hai, trực tuyến đến các phường, xã, đặc khu ẢNH: THÚY LIỄU

Tại TP.HCM, toàn bộ hệ thống chính trị đã được kích hoạt, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ từ tháng 11.2025 theo các chỉ thị, kế hoạch của UBND TP.HCM, Ủy ban bầu cử và hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.



TP.HCM đặt mục tiêu tổ chức bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền làm chủ; đồng thời bảo đảm tiến độ, tính thống nhất với hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

TP.HCM bầu 38 đại biểu Quốc hội

Theo Nghị quyết 1891 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở TP.HCM là 38 người và số lượng đại biểu HĐND TP.HCM là 125 người.



Số lượng đại biểu HĐND cấp xã được xác định theo các nguyên tắc sau:

Xã có từ 10.000 dân trở xuống bầu 15 đại biểu; trên 10.000 đến 20.000 dân, cứ 2.000 dân bầu thêm 1 đại biểu; trên 20.000 dân, cứ 6.000 dân bầu thêm 1 đại biểu.

Phường có từ 15.000 dân trở xuống bầu 15 đại biểu; trên 15.000 đến 45.000 dân, cứ 6.000 dân bầu thêm 1 đại biểu; trên 45.000 dân, cứ 7.000 dân bầu thêm 1 đại biểu.

Đặc khu có từ 5.000 dân trở xuống bầu 15 đại biểu; trên 5.000 đến 10.000 dân, cứ 1.000 dân bầu thêm 1 đại biểu; trên 10.000 dân, cứ 3.000 dân bầu thêm 1 đại biểu.

Tất cả phường, xã, đặc khu đều không vượt quá 30 đại biểu.

Việc giới thiệu đại biểu phải bảo đảm cơ cấu hợp lý: người dân tộc thiểu số, phụ nữ, người ngoài Đảng, người trẻ. Trong đó, tỷ lệ người ngoài Đảng phấn đấu không dưới 10% trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND.