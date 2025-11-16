TP.HCM lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quyết định được đưa ra sau khi thành phố hoàn tất quá trình rà soát các căn cứ pháp lý và thống nhất giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Theo quyết định, Ủy ban bầu cử gồm 31 thành viên.



Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, giữ chức Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Các Phó chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.

Thành viên Ủy ban bầu cử là lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và tổ chức chính trị - xã hội của TP.HCM. Danh sách gồm:

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM

Ông Phạm Thành Kiên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM

Ông Ngô Minh Hải, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM

Ông Dương Hồng Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM

Ông Võ Anh Tuấn, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM

Bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM và Chánh Thanh tra TP.HCM (trưởng 2 cơ quan này đang được kiện toàn)

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

Ủy ban bầu cử có con dấu, kinh phí hoạt động và bộ máy giúp việc theo quy định. Cơ quan này sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo điều 23 luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015 và kết thúc nhiệm vụ theo điều 28 của luật này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị và thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định đồng thời được gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban Công tác đại biểu, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, các sở ngành thành phố, chính quyền các phường, xã, đặc khu và các cơ quan báo chí để thông tin.