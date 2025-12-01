Đại hội đại biểu MTTQ VN TP.HCM: Cầu nối vững chắc quy tụ sức mạnh nhân dân

Ngày 30.11, Đại hội đại biểu MTTQ VN TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể và bế mạc. Tham dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Huỳnh Đảm; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thị Thu Hà; Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo sở ngành thành phố, các mẹ VN anh hùng cùng 500 đại biểu chính thức và 380 đại biểu khách mời.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất và nội dung tổng kết nhiệm kỳ 2024 - 2029 của MTTQ VN các cấp tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

Lan tỏa tinh thần nghĩa tình

Sau ngày 1.7, hệ thống mặt trận của TP.HCM được tổ chức theo mô hình mới và nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thể hiện rõ tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Phát triển".

Trong phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025", Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.632 căn nhà đại đoàn kết với hơn 94 tỉ đồng, đồng thời góp 209 tỉ đồng cho công tác an sinh tại nhiều tỉnh thành. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" không chỉ cải thiện chất lượng sống mà còn khơi dậy tinh thần tự quản, ý thức giữ gìn văn minh cộng đồng.

Ủy ban MTTQ VN TP.HCM nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ẢNH: MTTQ TP.HCM

TP.HCM phát huy mạnh mẽ truyền thống nghĩa tình qua cuộc vận động "Vì người nghèo", công tác chăm lo mẹ VN anh hùng, gia đình chính sách và các hoạt động hậu phương quân đội. Chương trình "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" tiếp tục tạo thêm sự gắn kết quân dân và lan tỏa lòng yêu nước.

Ở cộng đồng dân cư, tinh thần làm chủ được thể hiện qua việc hình thành 1.680 khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản", cùng 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm, tạo nên sự gắn bó, sẻ chia và tin cậy trong cộng đồng.

Trong công tác đối ngoại nhân dân, MTTQ VN TP.HCM duy trì mối quan hệ với nhiều địa phương nước ngoài, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, gắn kết kiều bào và gìn giữ tinh thần hướng về cội nguồn.

Đặc biệt, trong đợt Đại hội MTTQ VN các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Mặt trận đã triển khai hoạt động an sinh với hơn 84 tỉ đồng, thực hiện 1.974 công trình "Thành phố muôn sắc hoa", vận động không nhận hoa chúc mừng, chuyển đổi thành hơn 72 tỉ đồng đóng góp nhân đạo và cứu trợ bão lũ.

"Thỏi nam châm" thu hút tinh hoa

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận những nỗ lực to lớn của hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là vai trò "cầu nối" trong các hoạt động an sinh xã hội. Ông dẫn chứng hành động kịp thời của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM trong đợt mưa lũ lịch sử tại miền Trung vừa qua, khi nhanh chóng huy động nguồn lực hỗ trợ đồng bào, đặc biệt tại tỉnh Khánh Hòa, làm sáng lên nghĩa đồng bào trong hoạn nạn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: MTTQ TP.HCM

Đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu công tác giám sát và phản biện xã hội phải đi vào thực chất. Theo đó, MTTQ VN TP.HCM cần tập trung giám sát các dự án lớn, các quyết sách quan trọng, đặc biệt là việc thực thi Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển thành phố. Đồng thời, cần giám sát chặt chẽ đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức; tham vấn chuyên sâu các vấn đề về quy hoạch, đô thị hóa.

Một trong những yêu cầu mới và cấp thiết được Bí thư Thành ủy đặt ra là việc ứng dụng công nghệ để tạo ra "hệ sinh thái tương tác số" với nhân dân. Ông đề nghị MTTQ VN TP.HCM nghiên cứu xây dựng tổng đài trực tuyến hoạt động 24/7 để tiếp nhận ý kiến nhân dân, công khai tiến độ giải quyết kiến nghị trên môi trường số. Theo ông Trần Lưu Quang, chuyển đổi số không chỉ để hiện đại hóa công tác mà còn là phương thức để Mặt trận dễ lắng nghe dân hơn.

"Phải kiên nhẫn lắng nghe, dũng cảm sửa sai và phản hồi có trách nhiệm. Nếu có sai sót thì phải thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm và kịp thời khắc phục. Không được để ý kiến của nhân dân bị rơi vào lãng quên", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Đề cập mục tiêu đưa TP.HCM trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng Mặt trận phải trở thành "thỏi nam châm" thu hút tinh hoa. "Thành phố chỉ phát triển nhanh và bền vững khi mọi cá nhân và cộng đồng đều nhận thức rõ vai trò của mình và chủ động đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển chung. TP.HCM với tầm vóc mới cần có tư duy trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, nguồn lực kinh tế của các doanh nhân, doanh nghiệp, sức mạnh tinh thần của các tôn giáo, sự kết nối của các kiều bào. Và nói gọn lại, cần sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Mặt trận phải là hạt nhân kết nối, là sự quy tụ và dẫn dắt mọi nguồn lực ấy. Không có cơ chế nào mạnh bằng trí tuệ, khát vọng và sự đồng lòng của nhân dân", Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang kết luận.

Cũng tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN, đề nghị Ủy ban MTTQ VN TP.HCM bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM. Bà nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, chuyển từ các phong trào mang tính hình thức sang kết quả thực chất, hướng mạnh về cơ sở và lấy nhân dân làm trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN, phát biểu tại đại hội ẢNH: TTXVN

Đặc biệt, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN, bà Nguyễn Thị Thu Hà chính thức "đặt hàng" TP.HCM thí điểm triển khai các mô hình mới theo định hướng của T.Ư. Cụ thể, thực hiện cổng Mặt trận số; đánh giá chỉ số niềm tin xã hội và chỉ số an sinh cộng đồng; tổ chức "Tháng nghe dân nói"; diễn đàn nhân dân và các hoạt động đối thoại xã hội.

Tiếp tục là đại diện hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ VN TP.HCM lần thứ I, thống nhất phương hướng, mục tiêu chung và 9 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân nhằm tăng cường đồng thuận xã hội. MTTQ các cấp tiếp tục đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đồng thời, MTTQ tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, thực hiện dân chủ cơ sở, tăng cường giám sát và thực hiện phản biện xã hội một cách thực chất.

Cùng với đó, MTTQ phát huy vai trò dân chủ và tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no và hạnh phúc. Trong lĩnh vực đối ngoại, MTTQ các cấp thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường kết nối với cộng đồng người VN ở nước ngoài.