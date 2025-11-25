Bí thư Trần Lưu Quang phân công đơn vị phụ trách của 29 ủy viên thường vụ

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang vừa ký ban hành thông báo phân công Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thành ủy viên theo dõi, phụ trách các đơn vị thuộc Đảng bộ TP.HCM.

Hiện Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM gồm 29 người. Theo thông báo phân công, mỗi ủy viên phụ trách từ 3 - 11 đơn vị.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cụ thể, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM theo dõi, phụ trách 4 đơn vị gồm: Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Đảng ủy Quân sự TP.HCM và Đảng bộ phường An Khánh.

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phụ trách 7 đơn vị, gồm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và 5 đảng bộ: Các cơ quan Đảng TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM, phường Hiệp Bình, xã Dầu Tiếng, xã Bình Châu.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách 6 đảng bộ, gồm: Đảng bộ UBND TP.HCM, Công an TP.HCM, đặc khu Côn Đảo, phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường Dĩ An.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phụ trách 8 đảng bộ, gồm: phường Tam Bình, phường Bình Quới, phường Phú An, phường Thủ Dầu Một, phường Tân Hải, phường Linh Xuân, xã Long Sơn và xã Nhà Bè.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phụ trách 8 đảng bộ, gồm: phường Chợ Lớn, phường Hòa Hưng, phước Phước Thắng, phường Tân Phước, phường Đông Hòa, phường Tân Đông Hiệp, xã Tân Vĩnh Lộc và xã Hồ Tràm.

Ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM phụ trách 8 đảng bộ, gồm: phường Thủ Đức, phường Bình Trưng, xã Cần Giờ, xã Thạnh An, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông, xã Bàu Bàng và xã Trừ Văn Thố.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM phụ trách 8 đơn vị gồm Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng 7 đảng bộ: xã Bình Chánh, phường Tây Thạnh, phường Tân Sơn Nhì, xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, xã Long Điền, xã Long Hải.

Ông Phạm Thành Kiên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM phụ trách 11 đơn vị gồm Học viện Cán bộ TP.HCM và 10 đảng bộ: phường Bàn Cờ, phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc, xã An Nhơn Tây, xã Thái Mỹ, xã Tân An Hội, xã Củ Chi, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Bình Mỹ.

Ông Dương Trọng Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM phụ trách 10 đảng bộ: phường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thạnh, phường Tân Phú, phường Đông Hưng Thuận, phường Trung Mỹ Tây, phường Tân Thới Hiệp, phường Thới An, phường An Phú Đông, phường Tân Sơn và phường Chánh Hiệp.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phụ trách các cơ quan báo chí, xuất bản Thành ủy và 9 đảng bộ: phường Bình Thạnh, phường Chánh Hưng, phường Bình Đông, phường Phú Định, phường An Long, phường Phước Thành, xã Hưng Long, xã Bình Lợi và xã Vĩnh Lộc.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM phụ trách 10 đảng bộ: phường Tân Hưng, phường Tân Mỹ, phường Phú Thuận, phường Tân Thuận, phường Phước Long, phường Long Trường, phường Long Bình, xã Hiệp Phước, xã Nghĩa Thành và xã Tân Nhựt.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM phụ trách 4 đảng bộ: phường Thuận An, phường Thuận Giao, phường Bình Hòa và phường An Phú.

Ông Nguyễn Chí Trung, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM phụ trách 2 đảng bộ phường Bình Dương và phường Vĩnh Tân.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM phụ trách 9 đảng bộ: phường Bình Phú, phường Bình Tiên, phường Bình Tây, phường Phú Lâm, xã Bắc Tân Uyên, xã Thường Tân, xã Bình Giã, xã Kim Long và xã Xuân Sơn.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM phụ trách 8 đảng bộ: xã Hóc Môn, xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Sơn, xã Đông Thạnh, phường Gò Vấp, phường Thông Tây Hội, xã Phước Hải và xã Bình Hưng.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách 6 đảng bộ: phường Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông, phường An Lạc, phường Tân Tạo và phường Tân Hòa.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách 8 đảng bộ: phường Diên Hồng, phường Vườn Lài, phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây, phường Cát Lái, xã Minh Thạnh, xã Thanh An và xã Long Hòa.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách 7 đảng bộ: phường An Đông, phường Chợ Quán, phường Hạnh Thông, phường An Nhơn, phường Tăng Nhơn Phú, phường Bình Lợi Trung và phường Phú Lợi.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM phụ trách 6 đảng bộ: phường Tân Sơn Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, phường Tân Bình, phường Lái Thiêu và xã Đất Đỏ.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM phụ trách 5 đảng bộ: phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh và phường Long Phước.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM phụ trách 4 đảng bộ: phường Cầu Kiệu, phường Đức Nhuận, phường Phú Nhuận và phường Cầu Ông Lãnh.

Đại tá Trần Văn Cư, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM phụ trách 3 đảng bộ: xã Châu Đức, xã Ngãi Giao và phường Tân Định.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phụ trách 7 đảng bộ: phường Xóm Chiếu, phường Vĩnh Hội, phường Khánh Hội, phường Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Phú Thọ và phường Hòa Bình.

Ông Bùi Thanh Nhân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM phụ trách 6 đảng bộ: phường Long Nguyên, phường Chánh Phú Hòa, phường Hòa Lợi, phường Bến Cát, phường Tây Nam và phường Thới Hòa.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phụ trách 6 đảng bộ: phường An Hội Tây, phường An Hội Đông, xã Hòa Hiệp, xã Xuyên Mộc, xã Hòa Hội và xã Bàu Lâm.

Ông Võ Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu phụ trách 3 đảng bộ gồm phường Vũng Tàu, phường Rạch Dừa và phường Tam Thắng.

Ông Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa phụ trách 3 đảng bộ gồm phường Bà Rịa, phường Tam Long và phường Long Hương.

Ông Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ phụ trách 3 đảng bộ gồm phường Phú Mỹ, phường Tân Thành và xã Châu Pha.

Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo giúp Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được theo dõi, phụ trách Đảng bộ đặc khu Côn Đảo.