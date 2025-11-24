Trao quyết định cho 4 phó chủ tịch HĐND và UBND TP.HCM

Sáng 24.11, Thành ủy TP.HCM tổ chức buổi lễ trao quyết định cán bộ. Đến dự và chủ trì buổi lễ có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM công bố quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Đồng thời, công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM và ông Trần Văn Bảy, Chánh thanh tra TP.HCM.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới ẢNH: NGUYÊN VŨ

Chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Trần Lưu Quang gửi gắm nhiều kỳ vọng vào các cán bộ chủ chốt của TP.HCM, nhất là trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, hiện địa phương có 2 nhóm việc rất quan trọng gồm triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, TP.HCM và xây dựng thể chế, cơ chế đủ mạnh để khai thác tiềm năng, lợi thế của thành phố. Do vậy, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải mạnh, tinh nhuệ, dũng cảm và quyết liệt hơn trong công việc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu giao nhiệm vụ cho 4 phó chủ tịch HĐND và UBND TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Tại kỳ họp chuyên đề ngày 14.11 của HĐND TP.HCM, 4 nhân sự nêu trên được các đại biểu tin tưởng bỏ phiếu bầu giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt.

Ông Nguyễn Văn Thọ, 57 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là xã Đất Đỏ, TP.HCM; trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thọ từng giữ chức Chánh thanh tra, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, ông Thọ giữ chức Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Hiện lãnh đạo HĐND TP.HCM có 5 người, gồm Chủ tịch Võ Văn Minh và 4 phó chủ tịch: ông Trần Văn Tuấn, ông Nguyễn Văn Thọ, ông Huỳnh Thanh Nhân và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

UBND TP.HCM có 9 phó chủ tịch

Ông Hoàng Nguyên Dinh 45 tuổi, quê TP.Huế; trình độ thạc sỹ xây dựng cầu đường, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dinh có thời gian dài công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, từng giữ chức Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, Bí thư huyện Châu Đức, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu.

Khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, ông Dinh giữ chức Phó trưởng ban rồi Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Công Vinh, 53 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM; trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vinh từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư rồi Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, ông Vinh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Trần Văn Bảy, 54 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai; trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Bảy từng giữ các chức vụ Phó giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND quận 9, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh thanh tra TP.HCM.

Sau khi kiện toàn, Thường trực UBND TP.HCM gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 9 phó chủ tịch: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Nguyễn Văn Dũng, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh và ông Trần Văn Bảy.