Thời sự

Phân công ông Nguyễn Lộc Hà xử lý công việc hằng ngày của UBND TP.HCM

Sỹ Đông
Sỹ Đông
18/11/2025 17:09 GMT+7

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM được phân công xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký văn bản phân công ông Nguyễn Lộc Hà, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc thường xuyên, hằng ngày của UBND TP.HCM.

Thời gian phân công có hiệu lực từ ngày 15.11.2025 đến khi có quyết định phân công mới.

Việc phân công này nhằm đảm bảo sự liên tục trong việc giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo, điều hành công việc của UBND TP.HCM, sau khi Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ nhận nhiệm vụ Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.

Phân công ông Nguyễn Lộc Hà xử lý công việc hằng ngày của UBND TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

ẢNH: DIỆU MI

Ông Nguyễn Lộc Hà 51 tuổi, trình độ kiến trúc sư, cử nhân kinh tế - chính trị. Ông Hà từng trải qua nhiều vị trí quan trọng ở tỉnh Bình Dương (cũ) như Phó giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Từ tháng 7.2025, khi Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM, ông Hà làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Tại Đại hội đại biểu lần thứ I của UBND TP.HCM diễn ra ngày 23.8, ông Nguyễn Lộc Hà được chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phân công ông Nguyễn Lộc Hà xử lý công việc hằng ngày của UBND TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM được giao phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt trên địa bàn TP.HCM

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng phân công Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phụ trách toàn bộ lĩnh vực đường sắt trên địa bàn. Việc điều chỉnh này nhằm đáp ứng điều kiện thực tế và yêu cầu công tác, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt, đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án đường sắt.

Ông Cường sẽ chỉ đạo, điều phối giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án đường sắt; trực tiếp xem xét, xử lý và ký tất cả hồ sơ, văn bản liên quan đến triển khai, quy hoạch, đầu tư, thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực, dự án đường sắt.

