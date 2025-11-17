Bí thư Trần Lưu Quang mong chờ lãnh đạo phường, xã nhắn tin trao đổi vướng mắc

Chiều 17.11, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường TP.HCM (phường Xuân Hòa) kết hợp trực tuyến tới 279 điểm cầu với 34.000 đảng viên tham dự.

Trao đổi tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhắc lại 4 vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I gồm ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm và phấn đấu trở thành một thành phố không ma túy.

"Mới đây, tôi thử lái xe qua ngã tư Bình Triệu vào giờ cao điểm. Mất 2 giờ mới đi được 12 km. Nếu nhân lên sự lãng phí về thời gian, công sức của hàng chục nghìn người mắc kẹt như vậy thì con số lãng phí là khủng khiếp", ông Quang nhìn nhận.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, TP.HCM đang đối mặt với nguy cơ ngập lớn hơn, trong khi dự án chống ngập do triều cường 10.000 tỉ đồng vẫn chưa hoàn thành sau gần 10 năm.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM đánh giá chưa bao giờ cơ chế thông thoáng như hiện nay, bao gồm cả cơ chế chung và cơ chế riêng dành cho TP.HCM. Sắp tới, Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội sẽ được sửa đổi với nhiều nội dung rất quan trọng, cho phép TP.HCM có thể chỉ định thầu, được thực hiện quy trình rút gọn của nhiều thủ tục liên quan đến đầu tư.

"Thành phố có thể tiết kiệm khoảng 2 năm cho một dự án cụ thể", Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Bí thư Trần Lưu Quang: "Chia sẻ một chút, lắng nghe một chút là làm được"

Sau sáp nhập, quy mô nền kinh tế TP.HCM lớn và tiềm năng, dư địa rất lớn. Năm 2025, TP.HCM có khả năng thu được ngân sách khoảng 800.000 tỉ đồng, chiếm 1/3 cả nước.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chỉ ra những thách thức mà địa phương đang đối diện của một nền kinh tế quy mô lớn, cùng lúc làm nhiều việc quan trọng, sự phân cấp ngày càng nhiều cho cơ sở, cán bộ vừa thừa vừa thiếu.

Bên cạnh đó, TP.HCM đang được đặt rất nhiều kỳ vọng từ Trung ương và người dân về việc phải đi đầu, đổi mới, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, siêu đô thị ở Đông Nam Á...

Đây là lý do khiến một số việc bị chậm, như sắp xếp các đơn vị công lập, sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước, thống kê nhà đất công. Riêng tài sản công, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM ước tính có thể lên tài vài trăm tỉ USD nhưng đến nay chưa thống kê đầy đủ diện tích, pháp lý, quy hoạch.

Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, nghị quyết không thể thay đổi nhưng chương trình hành động có thể linh hoạt điều chỉnh theo thực tế. Ông Quang yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp nhịp nhàng.

"Công tác phối hợp khó đưa ra công thức chung nhưng có những cách cụ thể, chịu cực một chút, chia sẻ một chút, lắng nghe một chút và đồng hành với nhau một chút là làm được", ông Quang đúc kết.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cũng mong muốn cán bộ ở cơ sở khi gặp khó khăn, vướng mắc hãy thông tin, báo cáo kịp thời lên thành phố. "Tôi cho số điện thoại, mong nhận được báo cáo vướng mắc từ cơ sở. Tôi về đây gần 3 tháng rồi mà không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của cán bộ ở cơ sở. Cái mà tôi muốn nghe nhất là anh em ở cơ sở đang vướng điều gì", ông Quang nói thêm.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng mong muốn các lãnh đạo lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn tiếp tục đóng góp ý kiến, chia sẻ với thành phố.