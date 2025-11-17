TP.HCM điều động nhiều phó giám đốc sở, bí thư phường

Chiều 17.11, Thành ủy TP.HCM tổ chức trao quyết định cán bộ đối với nhiều cán bộ là phó giám đốc sở, bí thư phường, trưởng phòng thuộc sở. Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM chủ trì và trao quyết định.

Tại hội nghị, ông Đinh Thanh Nhàn, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM công bố 9 quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc tiếp nhận, phân công, điều động, chỉ định cán bộ.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Phạm Thành Chung, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM.

Ông Lê Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hội, đến nhận công tác tại Đảng ủy UBND TP.HCM, thực hiện quy trình bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành.

Bà Lương Thị Lệ Hằng, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hội.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu làm Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận.

Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Thư viện khoa học tổng hợp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hội.

Ông Lê Nguyên Khôi, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa, làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Long Nguyên.

Ông Trần Tuấn Anh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Long Nguyên, giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa.

Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ nhận quyết định ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết sau khi hợp nhất, TP.HCM vẫn đang trong quá trình rà soát, điều chỉnh, bố trí cán bộ phù hợp nhất cho từng công việc. Sắp tới, TP.HCM sẽ tăng cường cán bộ cho cơ sở các nhân sự có kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

"Nếu phát huy tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm thì mọi người sẽ trưởng thành rất nhiều", ông Phong nhận định.