Đảng ủy UBND TP.HCM bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư, phó bí thư cấp cơ sở

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức nghiệp vụ công tác Đảng sau Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phù hợp với điều kiện mới sau khi sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh, thành phố.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày với sự tham gia 400 học viên là ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở, ủy viên ủy ban kiểm tra, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên, cán bộ phụ trách công tác đảng tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy UBND TP.HCM.

Các học viên tập trung nghiên cứu, thảo luận 6 chuyên đề tập trung vào công tác xây dựng Đảng để nắm vững các quy định mới của Đảng về tổ chức, văn phòng, tuyên giáo, dân vận kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đồng thời, học viên được trao đổi, hướng dẫn xử lý tình huống thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Ông Huỳnh Tân Định, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng ẢNH: CTV

Ông Huỳnh Tân Định, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhấn mạnh lớp bồi dưỡng diễn ra trong bối cảnh tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP.HCM, tiếp tục vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục hợp nhất, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều chủ trương, quy định mới của Trung ương và TP.HCM ban hành đã tạo ra yêu cầu, thách thức và cả cơ hội mới đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

"Điều đó đòi hỏi đội ngũ cấp ủy viên phải thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức công vụ, phải thường xuyên cập nhật, nắm vững các quan điểm chỉ đạo, chủ trương mới để đáp ứng yêu cầu công việc, vận dụng linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện", ông Định nói.

Ông Định đánh giá lớp bồi dưỡng không chỉ là hoạt động thường niên, mà là một bước đi chủ động, nhằm chuẩn bị tốt nhất về năng lực, tư duy và kỹ năng cho đội ngũ cấp ủy viên của Đảng ủy UBND TP.HCM.