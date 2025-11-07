Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga

Sáng 7.11, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (đợt ngày 7.11). Đến dự có ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đợt này, Đảng bộ UBND TP.HCM có 32 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 26 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Trần Văn Nam phát biểu ôn lại truyền thống ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu ôn lại truyền thống, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Trần Văn Nam nhấn mạnh sự kiện Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2025) là dấu mốc vĩ đại làm thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại.

Sự kiện đã mở ra kỷ nguyên mới của loài người, kỷ nguyên mà lý tưởng giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người trở thành hiện thực, đánh dấu sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Cách mạng Tháng Mười lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ phong trào cách mạng toàn cầu, trong đó có cách mạng Việt Nam. Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta - con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM cho biết huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thiêng liêng dành cho các đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến bền bỉ, mẫu mực.

Đảng ủy UBND TP.HCM ghi nhận và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các đảng viên nhận huy hiệu, đồng thời mong các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo.

Đảng bộ UBND TP.HCM có 32 đảng viên nhận huy hiệu Đảng đợt 7.11.2025 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nam cho biết thêm, sau khi sáp nhập, quy mô tổ chức, số lượng cán bộ, đảng viên tăng, chức năng nhiệm vụ mở rộng hơn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cao hơn, phức tạp hơn.

Đảng bộ UBND TP.HCM đang thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, tập trung công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…