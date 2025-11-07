Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga

Sỹ Đông
Sỹ Đông
07/11/2025 10:40 GMT+7

Trong dịp kỷ niệm 108 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng bộ UBND TP.HCM có 32 đảng viên nhận huy hiệu Đảng.

Sáng 7.11, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (đợt ngày 7.11). Đến dự có ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đợt này, Đảng bộ UBND TP.HCM có 32 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 26 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao huy hiệu Đảng dịp Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 1.

Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Trần Văn Nam phát biểu ôn lại truyền thống

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu ôn lại truyền thống, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Trần Văn Nam nhấn mạnh sự kiện Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2025) là dấu mốc vĩ đại làm thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại.

Sự kiện đã mở ra kỷ nguyên mới của loài người, kỷ nguyên mà lý tưởng giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người trở thành hiện thực, đánh dấu sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Cách mạng Tháng Mười lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ phong trào cách mạng toàn cầu, trong đó có cách mạng Việt Nam. Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta - con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao huy hiệu Đảng dịp Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM cho biết huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thiêng liêng dành cho các đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến bền bỉ, mẫu mực.

Đảng ủy UBND TP.HCM ghi nhận và biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các đảng viên nhận huy hiệu, đồng thời mong các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trao huy hiệu Đảng dịp Cách mạng Tháng Mười Nga - Ảnh 3.

Đảng bộ UBND TP.HCM có 32 đảng viên nhận huy hiệu Đảng đợt 7.11.2025

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nam cho biết thêm, sau khi sáp nhập, quy mô tổ chức, số lượng cán bộ, đảng viên tăng, chức năng nhiệm vụ mở rộng hơn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cao hơn, phức tạp hơn.

Đảng bộ UBND TP.HCM đang thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, tập trung công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Tin liên quan

Trao Huy hiệu Đảng cho vợ chồng cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường Sài Gòn

Trao Huy hiệu Đảng cho vợ chồng cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường Sài Gòn

Ông Huỳnh Phước Hỷ 95 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa cùng vợ là bà Trần Xuân Mai 87 tuổi ở phường Sài Gòn được lãnh đạo TP.HCM trao Huy hiệu Đảng tại nhà.

Ông Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng Tổ công tác điều hành dự án Thủ Thiêm

Người có công ở TP.HCM đi về nguồn bằng máy bay, phòng nghỉ 2 triệu đồng/ngày

Khám phá thêm chủ đề

huy hiệu đảng Nguyễn Văn Được Cách mạng Tháng Mười Nga TP.HCM trao huy hiệu đảng TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận