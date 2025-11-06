Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng Tổ công tác điều hành dự án Thủ Thiêm

Sỹ Đông
06/11/2025 05:00 GMT+7

TP.HCM thành lập Tổ công tác điều hành dự án Thủ Thiêm do Chủ tịch Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác điều hành thực hiện Nghị quyết 26 năm 2020 của Thành ủy TP.HCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 (gọi tắt là Tổ công tác điều hành).

Theo quyết định, Tổ công tác điều hành có 18 thành viên, do ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng.

4 tổ phó là 4 phó chủ tịch UBND TP.HCM, gồm ông Nguyễn Văn Thọ (thường trực), ông Nguyễn Văn Dũng, ông Bùi Xuân Cường và ông Bùi Minh Thạnh.

Các ủy viên của tổ công tác còn có Chánh thanh tra TP.HCM Trần Văn Bảy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Dương Hồng Thắng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Võ Hoàng Ngân, cùng lãnh đạo một số sở, ngành và phường An Khánh.

Ông Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng Tổ công tác điều hành dự án Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Khu đô thị Sala thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm được đầu tư hạ tầng bài bản

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổ công tác điều hành có trách nhiệm phối hợp các Ban đảng trực thuộc Thành ủy TP.HCM để thực hiện một số nội dung nêu tại Nghị quyết 26, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc để Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết…

Khu đô thị mới Thủ Thiêm (nay thuộc phường An Khánh) nằm bên sông Sài Gòn, được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 1996, tổng diện tích 930 ha, bao gồm khu đô thị mới 770 ha và khu tái định cư 160 ha với mục tiêu trở thành khu đô thị hiện đại tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, gồm các chức năng về tài chính, văn hóa, thương mại, dịch vụ cao cấp, nghỉ ngơi, giải trí...

Đến nay, sau 5 nhiệm kỳ, dự án vẫn chưa hoàn thành. Vào tháng 10.2020, Thành ủy TP.HCM ban hành Nghị quyết 26 về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

