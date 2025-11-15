Ngày 14.11, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại hội trường thành phố. Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đọc tờ trình giới thiệu các nhân sự để bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND TP.HCM đã thống nhất bầu các ông Hoàng Nguyên Dinh, Nguyễn Công Vinh và Trần Văn Bảy giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Như vậy, sau khi bầu bổ sung phó chủ tịch, Thường trực UBND TP.HCM gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 9 phó chủ tịch: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Nguyễn Văn Dũng, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh và ông Trần Văn Bảy.

Chân dung 10 lãnh đạo UBND TP.HCM vừa kiện toàn ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Ông Nguyễn Văn Được, 57 tuổi, quê tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh); trình độ thạc sĩ địa chất học, cử nhân địa chất.

Ông Nguyễn Lộc Hà, 51 tuổi, quê tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM); trình độ kiến trúc sư, cử nhân kinh tế - chính trị.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, 46 tuổi, quê tỉnh An Giang; trình độ thạc sĩ kinh tế.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, 45 tuổi, quê TP.Huế; trình độ thạc sĩ xây dựng cầu đường, cử nhân luật.

Ông Bùi Xuân Cường, 50 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình; trình độ tiến sĩ xây dựng công trình, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ quản lý hành chính công, kỹ sư xây dựng cầu đường.

Ông Nguyễn Văn Dũng, 53 tuổi, quê TP.HCM; trình độ thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật, cử nhân kinh tế.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, 48 tuổi, quê TP.HCM; trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cử nhân kinh tế.

Ông Bùi Minh Thạnh, 54 tuổi, quê tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM); cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Ông Nguyễn Công Vinh, 53 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM); trình độ cử nhân luật.

Ông Trần Văn Bảy, 54 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai; trình độ thạc sĩ luật.