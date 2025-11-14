TP.HCM chi gần 217 tỉ đồng hỗ trợ công an mua sắm trang thiết bị

Trong kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ kinh phí cho Công an TP.HCM mua sắm trang thiết bị cho lực lượng công an.

Theo đó, HĐND TP.HCM chấp thuận chi hỗ trợ cho Công an TP.HCM dự toán kinh phí chi thường xuyên với số tiền gần 217 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2025.

HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết chấp thuận chi gần 217 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng công an mua sắm trang thiết bị ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, ngày 15.8, Công an TP.HCM có báo cáo đề xuất kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ triển khai Nghị quyết số 57 của Trung ương, kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương và chương trình chuyển đổi số của TP.HCM.

Trong đó nêu, sau khi sáp nhập, Công an TP.HCM được giao 190 thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến giải quyết cho công dân, trong đó có 59 thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến thực hiện tại công an cấp xã thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau.

Qua rà soát trang thiết bị, phương tiện tại công an xã thuộc cơ sở 1 (Bình Dương) và cơ sở 2 (Bà Rịa - Vũng Tàu) chưa bảo đảm đầy đủ để phục vụ một cách tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 30.9, Công an TP.HCM tiếp tục có công văn thuyết minh, đề xuất danh mục trang thiết bị, máy móc triển khai nhiệm vụ như trên. Công an TP.HCM cho rằng, nếu không trang bị kịp thời cho công an cấp xã thì công tác phục vụ cho người dân không được bảo đảm, không thực hiện được nhiệm vụ hoặc xử lý rất chậm so với yêu cầu cấp thiết đã đặt ra.

Do đó, việc đầu tư, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp dân một cửa liên thông tại công an cấp xã sau sắp xếp là yêu cầu rất cấp thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình hiện nay.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa X thông qua nhiều nghị quyết dân sinh ẢNH: DIỆU MI

Công an TP.HCM lý giải, có những thiết bị nghiệp vụ trước đây lực lượng công an được trang bị nhưng đến nay đòi hỏi phải thu nhận dữ liệu và truyền tải được thông tin nhanh nhất theo hướng đúng, đủ, sạch, sống nên cần phải trang bị mới để thu thập dữ liệu từ người dân. Các thiết bị như: máy thu nhận vân tay, máy thu nhận mống mắt, đầu đọc thẻ từ, máy đọc thẻ nhớ, ổ cứng di động...

Các trang thiết bị trên trực tiếp phục vụ tiếp dân bố trí tại bộ phận một cửa giải quyết các thủ tục hành chính tại 173 đơn vị (công an xã, phường, đặc khu, các phòng nghiệp vụ). Đây là những thiết bị nghiệp vụ để thực hiện thu nhận dữ liệu điện tử như: dữ liệu dân cư, làm sạch dữ liệu, cơ sở dữ liệu căn cước; dữ liệu thu nhận thông tin, khai thác và quản lý nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy... phục vụ công tác nghiệp vụ.

Công an TP.HCM nhấn mạnh, những thiết bị này được trang cấp không dùng để thực hiện nhiệm vụ trực tiếp với người dân hay doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động thu phí... và đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện với dự toán gần 217 tỉ đồng.

Cũng theo Công an TP.HCM, việc bổ sung trang thiết bị phục vụ triển khai tại bộ phận một cửa liên thông của công an cấp xã (tương tự như Trung tâm Phục vụ hành chính công của UBND cấp xã) hiện nay là rất cần thiết, cấp bách.

Nếu không được bố trí kinh phí thực hiện trong năm 2025 thì Công an TP.HCM sẽ không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57 của Trung ương năm 2025.

Theo UBND TP.HCM, các nhiệm vụ nêu trên là nhiệm vụ phát sinh trong năm 2025 nhằm thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện chủ trương đột phá, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.