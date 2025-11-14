Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa X

Ngày 14.11, HĐND TP.HCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), xem xét thông qua nhiều chính sách dân sinh quan trọng.

Tham dự kỳ họp có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành thành phố.

Lãnh đạo TP.HCM tham dự kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM ẢNH: HẠ LAM

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM sẽ xem xét thông qua và cho ý kiến đối với các lĩnh vực đất đai, ngân sách, đầu tư công, ban hành các chế độ, chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời, tiếp tục xem xét việc áp dụng, bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND 3 địa phương (TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu) đã ban hành thời điểm trước 1.7.2025.

Các nhóm vấn đề được tập trung thảo luận gồm: quy định về mức chi cho hoạt động khuyến công; chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh, sinh viên; nâng mức hỗ trợ tiền ăn, tiền lễ tết cho bệnh nhân tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP.HCM; chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; cùng các biện pháp thực hiện dân chủ cơ sở và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn dân cư...

Chủ tọa kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM ẢNH: HẠ LAM

Đặc biệt, kỳ họp sẽ thảo luận về lộ trình chuyển đổi xe buýt sang sử dụng năng lượng xanh, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải carbon và hướng đến phát triển thành phố bền vững.

Ở nhóm nghị quyết cá biệt, HĐND TP.HCM sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, phương án phân bổ ngân sách, cùng nhiều dự án hạ tầng quan trọng như nạo vét rạch Ông Bé (thuộc phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng), rạch Bà Lớn (thuộc phường Bình Đông và xã Bình Hưng), nâng cấp đường 991 đoạn từ quốc lộ 51 tới Vành đai 4, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên dọc Kênh Tẻ (thuộc phường Xóm Chiếu)…

Ngoài ra, HĐND TP.HCM cũng sẽ bàn và quyết định chủ trương hỗ trợ tỉnh Tây Ninh trong dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cùng các nội dung về chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ dự án đường Vành đai 4 và đường dây 500 kV Bình Dương 1 - Tân Định.

Bên cạnh đó, dự kiến xem xét danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất năm 2025 (đợt 2) và thông qua danh mục dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển đô thị và cải thiện hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố.

Các đại biểu làm lễ chào cờ ẢNH: HẠ LAM

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết, kỳ họp diễn ra trong giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, cũng như tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố trong những năm tới.

"HĐND TP.HCM xác định kỳ họp này là bước chuyển quan trọng trong việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội thông qua việc xem xét, quyết nghị các chủ trương, cơ chế, chính sách thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính. Các quyết sách được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, đưa chủ trương lớn của thành phố nhanh chóng đi vào cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực", ông Minh thông tin.