HĐND TP.HCM sẽ xem xét nhiều chính sách dân sinh tại kỳ họp thứ 5

HĐND TP.HCM khóa X sẽ tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) vào sáng 14.11.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét 13 tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 31 nội dung nghị quyết cá biệt.

Các nhóm vấn đề được tập trung thảo luận gồm: quy định về mức chi cho hoạt động khuyến công; chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh, sinh viên; nâng mức hỗ trợ tiền ăn, tiền lễ tết cho bệnh nhân tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP.HCM; chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; cùng các biện pháp thực hiện dân chủ cơ sở và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn dân cư...

Đặc biệt, kỳ họp sẽ thảo luận về lộ trình chuyển đổi xe buýt sang sử dụng năng lượng xanh, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải carbon và hướng đến phát triển thành phố bền vững.

HĐND TP.HCM sẽ quyết về đầu tư công, hạ tầng

Ở nhóm nghị quyết cá biệt, HĐND TP.HCM sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, phương án phân bổ ngân sách, cùng nhiều dự án hạ tầng quan trọng như nạo vét rạch Ông Bé (thuộc phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng), rạch Bà Lớn (thuộc phường Bình Đông và xã Bình Hưng), nâng cấp đường 991 đoạn từ quốc lộ 51 tới Vành đai 4, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên dọc Kênh Tẻ (thuộc phường Xóm Chiếu)

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM diễn ra hôm 29.9 ẢNH: NGUYỄN ANH

Ngoài ra, HĐND TP.HCM cũng sẽ bàn và quyết định chủ trương hỗ trợ tỉnh Tây Ninh trong dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cùng các nội dung về chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ dự án đường Vành đai 4 và đường dây 500 kV Bình Dương 1 - Tân Định.

Tại kỳ họp cũng sẽ xem xét việc bãi bỏ, điều chỉnh và áp dụng lại một số nghị quyết cũ của TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) trong các lĩnh vực: giáo dục nghề nghiệp, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, thi đua - khen thưởng, an ninh trật tự, nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ sau sắp xếp địa giới hành chính.

Bên cạnh đó, dự kiến xem xét danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất năm 2025 (đợt 2) và thông qua danh mục dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển đô thị và cải thiện hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố.