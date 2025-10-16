Chủ tịch HĐND TP.HCM khảo sát các công trình trọng điểm kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Ngày 16.10, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND TP.HCM do ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.HCM làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế các dự án, công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM xem bản đồ tuyến đường kết nối ở các dự án ẢNH: NGUYỄN LONG

Tham dự cùng đoàn khảo sát có đại diện một số sở, ngành, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu của TP.HCM.

2 ban này đã báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm, như đường 991B, đường Vành đai 4, cầu Phước An, đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận…. và nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án

Sau đó, đoàn đã đi khảo sát thực tại nhiều vị trí ở các tuyến đường 991B và đường liên cảng, khu đất sẽ triển khai xây dựng khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, dự án cầu Phước An, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu...

Đoàn khảo sát vị trí khu đất triển khai xây dựng Khu thương mại tự do ẢNH: NGUYỄN LONG

Đây là các công trình trọng điểm đã nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cuộc khảo sát này cũng để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới.

Tại buổi khảo sát, ông Võ Văn Minh cho biết đại hội vừa qua đã xác định nhiều dự án, công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải cùng các tuyến đường kết nối tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây với sân bay Long Thành và trung tâm TP.HCM có ý nghĩa rất quan trọng.

"Đây cũng là khu vực có nhiều tiềm năng gắn với khu thương mại tự do, năng lực khai thác của cảng Cái Mép - Thị Vải. Việc quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng đồng bộ cho khu vực này là hết sức cần thiết và cấp bách để giúp vùng phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của toàn thành phố", ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.