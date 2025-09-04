Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Căng bó cáp dây văng cây cầu vượt nhịp sông lớn nhất của châu Á

Nguyễn Long
Nguyễn Long
04/09/2025 19:42 GMT+7

Cầu Phước An là cầu vượt nhịp sông lớn nhất của châu Á với khẩu độ vượt sông 250 m, độ tĩnh không 55 m (lớn nhất Việt Nam) cho tàu 30.000 tấn đi qua.

Ngày 4.9, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đã dự lễ căng bó cáp dây văng đầu tiên thuộc dự án cầu Phước An. Cầu Phước An là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, kết nối trực tiếp khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM) với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai).

Cầu Phước An: Căng bó cáp dây văng , công trình vượt sông lớn nhất châu Á - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra thực tế dự án cầu Phước An

ẢNH: NGUYỄN LONG

Khi hoàn thành, công trình góp phần giảm tải áp lực cho tuyến quốc lộ 51, đồng thời hoàn thiện hệ thống logistics quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết dự án cầu Phước An kết nối toàn bộ các cảng biển nhóm 5 trước đây khu vực Cái Mép - Thị Vải tới đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Việc căng bó cáp văng đầu tiên đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình thi công dự án cầu Phước An.

Cầu Phước An là cầu extradosed (cầu dầm cáp hỗn hợp - PV) vượt nhịp sông lớn nhất của châu Á với khẩu độ vượt sông 250 m, độ tĩnh không 55 m (lớn nhất Việt Nam) cho tàu 30.000 tấn đi qua.

Cầu Phước An: Căng bó cáp dây văng , công trình vượt sông lớn nhất châu Á - Ảnh 2.

Cầu Phước An đang thi công

ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ cho biết cầu Phước An là dự án tâm huyết của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trước đây. "Theo kế hoạch thông xe là năm 2027, nhưng với tiến độ này thì 2026 sẽ thông xe. Trên tinh thần là càng nhanh càng tốt để đưa công trình vào khai thác tối đa hiệu quả", ông Thọ nhấn mạnh.

Cầu Phước An đi qua hai địa phương là TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM) và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án cầu Phước An là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng kết nối toàn bộ hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải với khu vực miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ.

Cầu Phước An có tổng chiều dài 4,38 km. Tổng mức đầu tư dự án gần 4.900 tỉ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 2.000 tỉ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Tin liên quan

Hơn 4.800 tỉ đồng xây dựng cầu Phước An

Hơn 4.800 tỉ đồng xây dựng cầu Phước An

Tổng mức đầu tư dự án cầu Phước An hơn 4.800 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh trên 2.800 tỉ đồng, ngân sách T.Ư hỗ trợ khoảng 2.000 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm.

Khám phá thêm chủ đề

cầu Phước An căng bó cáp văng tiến độ dự án cầu Phước An kết nối hệ thống cảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận