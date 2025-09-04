TP.HCM: Căng bó cáp dây văng cây cầu vượt nhịp sông lớn nhất của châu Á

Ngày 4.9, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đã dự lễ căng bó cáp dây văng đầu tiên thuộc dự án cầu Phước An. Cầu Phước An là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, kết nối trực tiếp khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM) với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai).

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra thực tế dự án cầu Phước An ẢNH: NGUYỄN LONG

Khi hoàn thành, công trình góp phần giảm tải áp lực cho tuyến quốc lộ 51, đồng thời hoàn thiện hệ thống logistics quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết dự án cầu Phước An kết nối toàn bộ các cảng biển nhóm 5 trước đây khu vực Cái Mép - Thị Vải tới đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Việc căng bó cáp văng đầu tiên đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình thi công dự án cầu Phước An.

Cầu Phước An là cầu extradosed (cầu dầm cáp hỗn hợp - PV) vượt nhịp sông lớn nhất của châu Á với khẩu độ vượt sông 250 m, độ tĩnh không 55 m (lớn nhất Việt Nam) cho tàu 30.000 tấn đi qua.

Cầu Phước An đang thi công ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ cho biết cầu Phước An là dự án tâm huyết của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trước đây. "Theo kế hoạch thông xe là năm 2027, nhưng với tiến độ này thì 2026 sẽ thông xe. Trên tinh thần là càng nhanh càng tốt để đưa công trình vào khai thác tối đa hiệu quả", ông Thọ nhấn mạnh.

Cầu Phước An đi qua hai địa phương là TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM) và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án cầu Phước An là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng kết nối toàn bộ hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải với khu vực miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ.

Cầu Phước An có tổng chiều dài 4,38 km. Tổng mức đầu tư dự án gần 4.900 tỉ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 2.000 tỉ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.