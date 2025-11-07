Ngày 6.11, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7.11.2025 cho đảng viên Nguyễn Văn Thái. Đến dự có Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh.

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thái, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện cùng gia đình và gửi lời chúc mừng đến ông Thái nhân dịp đặc biệt này.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Thái ẢNH: L.V

Chủ tịch HĐND TP.HCM bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến bền bỉ, trách nhiệm và tâm huyết của đảng viên Nguyễn Văn Thái cho Đảng và cho địa phương.

Ông cũng mong muốn đảng viên lão thành tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, giáo dục con cháu noi theo và đóng góp ý kiến xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tại buổi lễ, đảng viên Nguyễn Văn Thái xúc động chia sẻ: "Tôi từng là một nông dân nghèo ở vùng nông thôn hẻo lánh của tỉnh Thừa Thiên - Huế, chỉ học đến lớp 5. Năm 17 tuổi tôi tham gia giành chính quyền ở làng, huyện và TP.Huế. Năm 19 tuổi vào quân đội, sau 3 tháng được kết nạp Đảng. Gần 80 năm qua, tôi luôn được Đảng, quân đội và chính quyền dìu dắt, rèn luyện để có được vinh dự như ngày hôm nay".

Dù đã cao tuổi, ông Thái vẫn tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương, thường xuyên đóng góp ý kiến về nhiều vấn đề kinh tế - xã hội.

Ông Thái cho biết: "Tôi sẽ giữ gìn sức khỏe, rèn luyện ý chí để làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên đến cuối đời, đồng thời giáo dục con cháu gìn giữ truyền thống gia đình, sống xứng đáng là công dân tốt".

Lãnh đạo TP.HCM và phường Tân Sơn Hòa trao quà cho ông Nguyễn Văn Thái ẢNH: L.V

Đảng viên Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1928 tại TP.Huế), hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu phố 27, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.

Ông được kết nạp vào Đảng ngày 25.8.1947, chính thức ngày 9.3.1949.

Từ tháng 8.1945 - 4.1947, ông Thái tham gia thanh niên cứu quốc và tự vệ tại quê nhà thôn Đồng Lâm.

Từ tháng 1.1946 - 6.1955, ông giữ các chức vụ: Bí thư thanh niên cứu quốc và cộng tác viên tự vệ thôn; đảng viên, Tiểu đội trưởng Đại đội Biệt động E101; quản lý, quản trị trưởng C, Chi ủy viên tại C136, D319, E101; Trưởng tiểu ban tài lương, Chi ủy viên Ban cung cấp E101...

Từ tháng 7.1955 - 11.1968, ông tham gia công tác tại Cục Tài vụ.

Từ tháng 12.1968 - 6.1976, ông tham gia công tác tại Bộ Tư lệnh 559.

Từ tháng 6.1976 - 9.1981, ông giữ các chức vụ: Cục phó, Phó bí thư Đảng ủy Cục Kế toán tài vụ, Tổng cục Xây dựng Kinh tế; Bí thư đảng ủy, Cục Trưởng cục Kế toán tài vụ, Binh đoàn 12...

Từ tháng 10.1981 - 1.1987, ông làm Bí thư Đảng ủy Cục, Đại tá, Cục trưởng Cục Tài vụ, Tổng cục Hậu cần.

Từ tháng 11.1989 đến nay, ông Thái nghỉ hưu, về sinh hoạt đảng tại phường 2, Q.Tân Bình (cũ), tham gia công tác tại địa phương (Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường).