TP.HCM: Phường An Đông chuyển đổi số, hướng dẫn người dân cách làm thủ tục nhanh

Sáng 8.11, UBND phường An Đông tổ chức Ngày hội chuyển đổi số và an sinh xã hội tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường. Sự kiện thu hút hơn 1.000 đại biểu và người dân tham dự.

Ngày hội thu hút hơn 1.000 đại biểu tham dự ẢNH: K.A

Cùng dự ngày hội có lãnh đạo phường An Đông, đại diện các sở, ngành TP, Trung tâm Chuyển đổi số, Công an Thành phố cùng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đơn vị chức năng trên địa bàn phường.

Tại ngày hội, người dân được trực tiếp trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn kích hoạt tài khoản VNeID, cấp và tích hợp dữ liệu căn cước công dân, hỗ trợ định danh cho tổ chức, doanh nghiệp.

Người dân cũng được hướng dẫn đăng ký và đóng BHXH tự nguyện, BHYT qua tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ điện tử, thanh toán không tiền mặt, và nhận "Cẩm nang nộp hồ sơ trực tuyến" tiện ích.

Công an hướng dẫn người dân làm các thủ tục trên VNeID ẢNH: K.A

Song song đó, ngày hội năm nay được lồng ghép cùng các hoạt động của chương trình Đại hội Thể dục - Thể thao lần thứ I và chương trình An sinh xã hội - vận động Quỹ "Vì Người nghèo" năm 2025. Các hoạt động thể thao phong trào như chạy việt dã, kéo co… tạo bầu không khí sôi nổi.

Chương trình an sinh xã hội tập trung chăm lo các trường hợp khó khăn, vận động ủng hộ Quỹ "Vì Người nghèo", lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của cộng đồng An Đông. Sự kết hợp này nhằm quy tụ và truyền cảm hứng tham gia cho đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng đoàn thể, học sinh, thanh niên và người dân, để chuyển đổi số không chỉ là công nghệ mà còn là văn hóa phục vụ.

Người dân trên địa bàn sôi nổi tham gia giải chạy ẢNH: K.A

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh, phường mong muốn mỗi người dân khi đến ngày hội đều có thể làm được việc như kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử; nộp hồ sơ trực tuyến; đến trải nghiệm thanh toán số.

Trong chương trình, ban tổ chức cũng trao tặng 52 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tổng trị giá gần 150 triệu đồng và phương tiện sinh kế cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.