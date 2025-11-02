TP.HCM: Phường Chợ Quán lần đầu tổ chức đại hội thể dục thể thao

Sáng 2.11, UBND phường Chợ Quán tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ I năm 2025 tại công viên Âu Lạc.

Đại hội nhằm góp phần thúc đẩy phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", tạo môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của người dân.

Các vận động viên có mặt từ sáng sớm tham dự các môn thi ẢNH: BTC

Phát biểu khai mạc, bà Nhan Huệ Phương, Phó chủ tịch UBND phường Chợ Quán cho biết, đại hội là dịp biểu dương tinh thần đoàn kết, rèn luyện thể chất và ý chí vươn lên của người dân.

Sự kiện cũng khẳng định quyết tâm của toàn phường trong việc xây dựng đời sống văn hóa - thể thao phong phú.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức rước đuốc thiêng do vận động viên Huỳnh Anh Khôi, người từng đạt huy chương vàng Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 dẫn đầu. Ngọn đuốc được thắp sáng trong không khí trang trọng, rực rỡ, tượng trưng cho tinh thần thể thao cao thượng, khát vọng chiến thắng và quyết tâm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.

Đại hội thu hút 850 vận động viên trên địa bàn tham dự ẢNH: BTC

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào phần thi đầu tiên là chạy việt dã. Tiếp sau đó là các môn: kéo co, nhảy bao bố, cờ vua, cờ tướng. Trong suốt tháng 11, đại hội sẽ diễn ra với 12 môn thi đấu, quy tụ 850 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư trên địa bàn.