Chiến lược quốc gia thúc đẩy du lịch Việt Nam đạt 25 triệu khách quốc tế 2025

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã tổ chức hội nghị lữ hành toàn quốc 2025 với chủ đề "Hợp lực - Chọn điểm - Bứt tốc" để tìm chiến lược thúc đẩy du lịch Việt Nam đạt 25 triệu khách quốc tế năm 2025.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2025 (chiều 5.9) tại TP.HCM, quy tụ gần 300 đại biểu từ các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành cả nước.

Hội nghị lữ hành toàn quốc 2025 diễn ra tại TP.HCM trong khuôn khổ ITE HCMC 2025 ẢNH: DIỆU MI

Theo số liệu, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón 12,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ 2024.

Những kết quả này cho thấy ngành du lịch Việt Nam đã có những bước phục hồi mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng.

Tại hội nghị, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cho rằng, mặc dù đang duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng ngành du lịch cần phải tiếp tục vươn lên.

Du lịch đóng vai trò ngành kinh tế mũi nhọn và thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển theo như vận tải, tài chính, bất động sản, bán lẻ, ăn uống...

Do đó, ông Hồ An Phong cho rằng, với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế thì các doanh nghiệp lữ hành cần phấn đấu đạt số lượng khách mà còn gia tăng doanh thu, mức chi tiêu của du khách, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ đề xuất cơ quan quản lý cần đẩy mạnh chuyển đổi số ẢNH: DIỆU MI

Các doanh nghiệp lữ hành tham dự cũng cho rằng, để hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách cần phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là vai trò chủ động, sáng tạo, đi đầu của doanh nghiệp lữ hành quyết tâm đẩy mạnh tăng trưởng khách du lịch.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel, đề xuất cơ quan quản lý cần đẩy mạnh chuyển đổi số. Hiện nay, việc vẫn sử dụng danh sách khách hàng bằng giấy vừa tốn thời gian, vừa hạn chế khả năng quản lý.

"Áp dụng hệ thống quản lý điện tử, dữ liệu sẽ minh bạch, thuận tiện cho việc theo dõi các chuyến lữ hành, đồng thời giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam", Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel nhấn mạnh.

Theo đại diện Saigontourist, thời gian làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay còn kéo dài 1 - 1,5 tiếng, khiến nhiều du khách phàn nàn cũng là một trong những vướng mắc hiện nay.