Anh chàng một chân mê thể thao, truyền năng lượng tích cực

Đó là câu chuyện của anh chàng một chân Bùi Văn Tuyển (29 tuổi, quê Lâm Đồng) hiện đang sống và làm việc ở P.Phước Long, TP.HCM.

Các clip anh Tuyển tập luyện thể thao, leo núi với một chân khiến nhiều người ngưỡng mộ ẢNH: NVCC

V ƯỢT QUA BIẾN CỐ

Dù chỉ có một chân phải nhưng anh Tuyển vẫn tích cực tham gia các hoạt động TDTT như đạp xe, bơi lội, nhảy dây, leo núi… với tinh thần lạc quan và năng lượng tràn trề khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ.

Các clip được anh đăng tải nhận về lượt tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận ngưỡng mộ tinh thần vượt khó của anh, chúc anh sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và công việc.

Anh Tuyển cho biết bản thân cảm thấy được tiếp thêm động lực khi đọc những dòng bình luận đầy cảm xúc từ những người chưa từng gặp ngoài đời. Anh cũng bất ngờ trước sự quan tâm đó, vì mục đích ban đầu của anh khi chia sẻ clip chỉ là để lưu giữ những kỷ niệm, khoảnh khắc thường nhật của mình.

Đầu năm 2017, anh Tuyển gặp biến cố lớn khi đang là sinh viên năm nhất của một trường ĐH tại TP.HCM. Trên đường chạy xe máy về quê, còn không bao lâu nữa là về đến nhà, Tuyển gặp tai nạn thập tử nhất sinh. May mắn vượt qua cửa tử, nhưng anh vĩnh viễn mất đi chân trái, việc học cũng dang dở từ đó.

Với chàng trai trẻ khỏe mạnh, lành lặn mang trong mình nhiều hoài bão và dự định về tương lai, việc mất đi một phần cơ thể là cú sốc quá lớn, là nỗi đau khó có thể diễn tả hết bằng lời. Sau 2 tháng nằm viện, anh trở về nhà trong vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè. "Đây là khoảng thời gian kinh khủng nhất của mình với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Mình phải bắt đầu làm quen với cuộc sống mới chỉ với một chân, bên trong là nỗi mặc cảm, tự ti, sợ làm gánh nặng cho mọi người", anh kể.

H ẠNH PHÚC VỚI CUỘC SỐNG HIỆN TẠI

Sau tai nạn, anh Tuyển không cho phép bản thân suy sụp quá lâu. Cha mẹ, anh chị em trong nhà cùng bạn bè đã tiếp thêm cho anh sức mạnh để bắt đầu lại cuộc sống. Chưa đầy một năm sau tai nạn, anh trở lại TP.HCM theo đuổi việc học. Để phù hợp với thể trạng bản thân, anh quyết định học ngành IT và nỗ lực không ngừng nghỉ để phát triển bản thân.

8 năm kể từ tai nạn ngày đó, anh Tuyển đã tìm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại khi được làm công việc đúng với sở trường. Anh cũng tích cực tập luyện TDTT, xem đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Anh Tuyển hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ẢNH: NVCC

"Các bộ môn thể thao như bơi lội, đạp xe, nhảy dây, leo núi… không chỉ làm cơ thể mình khỏe hơn, tinh thần tốt hơn mà còn giúp mình tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, nạp lại năng lượng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Tất nhiên, ban đầu khi làm quen với từng bộ môn thì chuyện không dễ dàng, nhưng cứ tập luyện, rồi mọi thứ sẽ quen", anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị Đào Anh Thư (25 tuổi) cũng chia sẻ về mối lương duyên đặc biệt với anh Tuyển. Từ các clip trên mạng xã hội mà chị bắt đầu để ý anh và vô cùng ngưỡng mộ nghị lực, tinh thần của anh. Họ làm quen, tìm hiểu nhau rồi từ sự đồng điệu trong tâm hồn, tính cách đã giúp cặp đôi trở thành người yêu. Đến nay, cặp đôi đã bên nhau hơn 1 năm. Chị Thư không quan tâm tới khiếm khuyết trên cơ thể của anh, luôn đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ.

Thời điểm hiện tại, anh Tuyển cho biết sẽ tập trung nỗ lực phát triển công việc cũng như tích cực tập luyện TDTT. Với anh, khi đối mặt với một biến cố, chỉ cần bản thân không bỏ cuộc và nỗ lực không ngừng nghỉ, mỗi người sẽ tìm thấy con đường hạnh phúc của riêng mình.