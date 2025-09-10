Chàng trai đưa mẹ đi chơi để 'học cách làm con'

Anh Thiện quê ở Đồng Tháp (đang làm công việc marketing tại TP.HCM) không ngờ clip chia sẻ về chuyến du lịch của 2 mẹ con hồi đầu năm, đưa mẹ đi chơi ở Đà Lạt đến nay vẫn được cộng đồng mạng quan tâm.

Đến Đà Lạt khi trời chưa sáng, anh Thiện dẫn mẹ đi uống sữa đậu nành nóng ảnh: NVCC

Muốn mẹ cũng được đi chơi như mình

Thiện xa gia đình, lên TP.HCM học từ năm 18 tuổi nên anh ít có thời gian ở cạnh ba mẹ. 3 năm nay, anh duy trì gọi điện về nhà khoảng 2 lần/tuần, dành thời gian về quê 1 lần/tháng. Mỗi khi về nhà, anh cảm nhận rõ hơn quy luật của thời gian trên mái tóc bạc hay nếp nhăn thêm trên gương mặt ba mẹ mình. Cuối năm ngoái, anh quyết định ở nhà với ba mẹ một thời gian.

Gần gũi với ba mẹ, Thiện thấy bệnh tim và huyết áp của mẹ anh tiến triển nặng hơn. Ba của anh mắc bệnh giãn tĩnh mạch nhưng không điều trị vì sợ các con lo lắng, tốn kém. Vì vậy, cậu con trai quyết định tập trung vào việc chăm sóc ba mẹ. Anh chở họ đi khám định kỳ, nấu những món bổ dưỡng, hướng dẫn chế độ ăn uống, tập thể dục hợp lý…

Một lần, chợt ý tưởng lóe lên: "Hay là đưa ba mẹ đi du lịch kết hợp tham gia một khóa thiền ở Đà Lạt?". Từng tham gia khóa thiền và cảm nhận rõ những thay đổi tích cực với sức khỏe và tinh thần, nên anh cũng muốn ba mẹ thử.

Thuyết phục được mẹ đi nhưng chàng trai lo lắng bởi bà đã lớn tuổi, sợ không đủ sức khỏe di chuyển hàng trăm km lên Đà Lạt và ngồi thiền liên tục. "Nhưng không phải bây giờ thì khi nào, chần chừ thì ba mẹ không còn sức khỏe đi nữa thì sao?", chàng trai trăn trở, rồi cũng quyết định lên đường.

Mẹ của anh Thiện không còn ngại khi tạo dáng chụp ảnh ảnh: NVCC

Chuyến đi kéo dài 14 ngày, Thiện tranh thủ 2 ngày trước khi vào khóa thiền thuê xe máy chở mẹ đi tham quan Đà Lạt. Anh đặt homestay lưu trú, chở mẹ đi hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm, ăn đồ nướng, uống sữa đậu nành nóng ở chợ Đà Lạt… Đó là những trải nghiệm trước đây anh từng có với bạn bè, giờ muốn mẹ cũng được trải nghiệm như mình.

"Tôi bất ngờ khi được biết có loài hoa phượng tím nên đã chụp rất nhiều hình. Từ trước đến nay, nhà tôi ăn trái bơ theo kiểu dầm sữa thôi, giờ thì đã được ăn món kem bơ rất ngon", bà Nguyễn Thị Ngò (mẹ anh Thiện) chia sẻ.

Tình yêu thương và sự kiên nhẫn

Do chưa quen nên bà Ngò gặp một số khó khăn trong những ngày đầu đến với khóa thiền. Nhưng bất ngờ là sau 10 ngày, khi gặp lại con trai, bà Ngò bước ra với vẻ mặt rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Bà khoe mình đã "ngồi thiền rất thoải mái", tự tin nói rằng "mẹ khỏe lắm".

Sau chuyến đi, Thiện trở nên kiên nhẫn hơn trong việc chăm sóc và lắng nghe mẹ. Trong khi đó, bà Ngò nghiêm túc trong việc thực hành thiền 2 tiếng/ngày và kết hợp đi bộ để duy trì sức khỏe. Chứng mất ngủ, rối loạn lo âu của bà thuyên giảm, các chỉ số về nhịp tim, huyết áp hiện tại ổn định hơn.

Từ thành công của chuyến đi này, anh Thiện đang sắp xếp để đưa ba mình đi du lịch kết hợp khóa thiền. Anh cũng ấp ủ dự định đưa ba mẹ ra Hà Nội thăm lăng Bác bằng máy bay trong năm nay.

Lần đầu tiên bà Ngò ăn kem bơ ảnh: NVCC

Anh Thiện nhận ra rằng, hành trình này không chỉ là một chuyến du lịch, mà còn là một bài học lớn về cách làm con. Khi còn nhỏ, bản thân được ba mẹ chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Khi trưởng thành, chính anh lại phải học cách chăm sóc lại ba mẹ bằng sự kiên nhẫn, sự quan tâm và tình yêu thương.

Chàng trai này từng theo đuổi những ước mơ, nào là phải học giỏi, có công việc tốt, được đi nước ngoài… để làm ba mẹ hài lòng. Nhưng giờ anh nhận ra niềm vui của đấng sinh thành đôi khi chỉ là việc con về thăm nhà, ăn cùng mình bữa cơm. "Hạnh phúc của mình không còn nằm ở những thành công hay sự nghiệp rực rỡ, mà ở chính sự hiện diện của bố mẹ, của gia đình", anh Thiện cho hay.



