Giải chạy tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân ung thư

Hàng loạt chia sẻ, lời kêu gọi cộng đồng tham gia tạo nên một "cơn sóng" yêu thương, thu hút sự hưởng ứng nồng nhiệt từ giới trẻ, nghệ sĩ, y bác sĩ và đặc biệt là những "chiến binh hồng" kiên cường trên hành trình chống chọi bệnh tật.

Giải chạy Hồng 2024 quy tụ nhiều người tham gia ở nhiều lứa tuổi ẢNH: BTC

Nối dài những trái tim hồng

Chị Đinh Thị Thu Hoài (37 tuổi), Giám đốc đối ngoại và gây quỹ BCNV, cho biết Giải chạy Hồng 2025 diễn ra vào ngày 25.10. Dự kiến Giải chạy Hồng 2025 quy tụ hơn 5.000 runner, gồm những y bác sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, bạn bè quốc tế và đặc biệt là những "chiến binh hồng" đã, đang điều trị căn bệnh ung thư vú quái ác.

Năm nay, ngoài 3 cự ly quen thuộc là 5 km, 10 km, 15 km, ban tổ chức còn bổ sung cự ly 2 km dành cho bệnh nhân và gia đình có trẻ nhỏ. Trên đường chạy, các runner có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị như: lễ hội hóa trang, lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào, check in nhận quà xinh… Kết thúc phần trao giải, người tham gia sẽ hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc sôi động với những phần biểu diễn đặc sắc.

Chị Thu Hoài không thể nào quên khoảnh khắc khiến cả mùa giải năm trước lặng đi trong xúc động. Đó là hình ảnh một nữ bệnh nhân ung thư vú giai đoạn muộn, kiên cường bước trên đường chạy với cánh tay co rút cứng đờ, đôi chân nặng trĩu chỉ còn đủ sức lê từng bước chậm chạp. Mỗi bước chân như dồn thêm phần đau đớn, nhưng đôi mắt của chị vẫn ánh lên sự kiên định.

"Trên đường chạy, nhiều người đã ngỏ ý muốn hỗ trợ chị. Thế nhưng, chị chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu và tiếp tục hành trình. Bởi hơn tất thảy, chị muốn tự mình tiến về phía trước, như cách chị kiên cường đối diện và chiến đấu với căn bệnh ung thư vú quái ác", chị Hoài nghẹn ngào kể.

Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc

Trong dòng người tham gia giải chạy có chị Mai Thị Thảo Uyên (32 tuổi, TP.HCM), người đã 7 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Bệnh tật khiến chị nhiều lần gục ngã trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng, nhưng rồi cánh cửa hy vọng mở ra khi chị biết đến BCNV.

"Nhờ những hoạt động thiết thực của mạng lưới, tôi thấy mình vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều. Ở đây, chúng tôi trao nhau những cái ôm ấm áp, những lời động viên chân thành để cùng nhau vượt qua bệnh tật. Với tôi, ung thư không phải dấu chấm hết, mà là lời nhắc phải sống trọn vẹn từng ngày khi còn có thể", chị Uyên xúc động nói.

Trải qua 12 năm kể từ ngày thành lập, BCNV đã hỗ trợ 1.174 phụ nữ mắc bệnh ung thư vú. Toàn bộ nguồn quỹ được sử dụng minh bạch, triển khai các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân như: gia công tóc giả, trao tặng áo lót chuyên dụng, tổ chức khám tầm soát ung thư vú miễn phí, các buổi giao lưu giữa bệnh nhân với đội ngũ y bác sĩ… Bên cạnh giải chạy Hồng, chương trình Ngày hội Nón hồng năm nay còn có những hoạt động dành cho cộng đồng và bệnh nhân ung thư, gồm hiến tóc, hiến máu...