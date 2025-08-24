Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải chạy 'Việt Nam tôi đó' được xác lập kỷ lục có ý nghĩa rất đặc biệt

Thu Bồn
Thu Bồn
24/08/2025 12:57 GMT+7

Một sự kiện thể thao mang tầm vóc quốc gia, bùng nổ và lan tỏa những giá trị sâu sắc về lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc, giải chạy 'Việt Nam tôi đó - My Vietnam 2025' đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và Vinhomes Global Gate, Đông Anh, Hà Nội vào ngày 24.8.

Giải chạy có số lượng VĐV mặc áo cờ đỏ sao vàng tham gia nhiều nhất Việt Nam

21.529 là số VĐV đã chính thức đăng ký tham gia giải chạy "Việt Nam tôi đó" và cùng nhau hòa nhịp trái tim yêu nước hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025). Các VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành phố và CLB trên cả nước. Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề xuất xác lập kỷ lục Việt Nam và qua quá trình thẩm định độc lập, khách quan, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức xác lập kỷ lục với nội dung: "Việt Nam tôi đó - My Vietnam 2025, giải chạy có số lượng VĐV mặc áo cờ đỏ sao vàng tham gia nhiều nhất Việt Nam".

Các VĐV hào hứng trước giờ xuất phát

Các VĐV hào hứng trước giờ xuất phát

ẢNH: BTC

Giải chạy được xác lập kỷ lục đặc biệt

Giải chạy được xác lập kỷ lục đặc biệt

Giải chạy 'Việt Nam tôi đó' được xác lập kỷ lục có ý nghĩa rất đặc biệt- Ảnh 3.

Mỗi người trong số 21.529 VĐV là một ngọn lửa, cùng nhau thắp sáng niềm tự hào dân tộc trên đường chạy. Các VĐV hôm nay đã cùng nhau bứt phá giới hạn của bản thân, cùng chạy vì một Việt Nam mạnh mẽ, vì một tương lai xanh. Sự kiện này không chỉ là một giải chạy, mà là một ngày hội của tình yêu Tổ quốc, của sự đoàn kết và của những trái tim nhiệt huyết! Hơn 21.000 VĐV cùng hòa mình vào một hành trình độc đáo, kết nối hiện tại với quá khứ hào hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Mỗi bước chạy tại "Việt Nam tôi đó" là một lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự kiện này cũng là dịp để thế hệ trẻ cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt, giải chạy đã đưa hơn 21.000 VĐV hòa mình vào không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 đang diễn ra trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các hoạt động tại Hà Nội.

Hơn 21.000 VĐV tham dự giải chạy "Việt Nam tôi đó"

Hơn 21.000 VĐV tham dự giải chạy "Việt Nam tôi đó"

ẢNH: BTC

Cờ Tổ quốc xuất hiện ở khắp mọi nơi

Cờ Tổ quốc xuất hiện ở khắp mọi nơi

ẢNH: BTC

Giải chạy 'Việt Nam tôi đó' được xác lập kỷ lục có ý nghĩa rất đặc biệt- Ảnh 6.

Giải chạy 'Việt Nam tôi đó' được xác lập kỷ lục có ý nghĩa rất đặc biệt- Ảnh 7.

Giải chạy 'Việt Nam tôi đó' được xác lập kỷ lục có ý nghĩa rất đặc biệt- Ảnh 8.

Bên cạnh ý nghĩa lịch sử hào hùng, giải chạy "Việt Nam tôi đó" còn tự hào là một giải chạy xanh, cam kết hướng đến lối sống bền vững và bảo vệ môi trường. "Việt Nam tôi đó" - giải chạy xanh không phát thải, khi mỗi bước chân trở thành nhịp đập cho tương lai xanh. Với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam (NPAP), mỗi bước chân không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe, mà còn thể hiện trách nhiệm với tương lai xanh của hành tinh và vì một Việt Nam xanh. Thông qua giải chạy, ban tổ chức đã kêu gọi cộng đồng chung tay hành động vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, góp phần cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Giải VPBank Đất sen hồng music marathon 2025 hứa hẹn mang đến một lễ hội âm nhạc - thể thao - văn hóa - du lịch sôi động bậc nhất khu vực Tây Nam bộ. Trong đó, sự góp mặt của ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng góp phần mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho người tham gia.

