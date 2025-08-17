Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Gần 19.000 VĐV đăng ký giải chạy 'Việt Nam tôi đó' trên cung đường đẹp như mơ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
17/08/2025 16:15 GMT+7

Giải chạy 'Việt Nam tôi đó – My Vietnam 2025' nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã thu hút gần 19.000 người tham gia, chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần thể thao và niềm tự hào dân tộc.

Sức lan tỏa mạnh mẽ của đường chạy “Việt Nam tôi đó – My Vietnam 2025”

BTC giải chạy “Việt Nam tôi đó – My Vietnam 2025” cho hay, tính đến 0 giờ 10 phút ngày 17.8 đã có gần 19.000 VĐV đăng ký tham dự, bao gồm cả các runner chuyên nghiệp lẫn phong trào, đến từ trong nước và quốc tế. Dự kiến con số này sẽ vượt mốc 20.000 vào ngày 22.8, qua đó xác lập Kỷ lục Việt Nam về số lượng người mặc áo cờ đỏ sao vàng nhiều nhất trong một giải marathon.

Gần 19.000 VĐV đăng ký giải chạy 'Việt Nam tôi đó' trên cung đường đẹp như mơ- Ảnh 1.

Giải chạy Việt Nam tôi đó nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Mỗi người tham gia không chỉ góp mặt trong một sự kiện thể thao, mà còn được nhận Giấy chứng nhận xác lập kỷ lục, biến giải chạy thành một dấu mốc đặc biệt mang giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc.

Năm nay, đường chạy sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 24.8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Vinhomes Global Gate (Hà Nội), với 4 cự ly gồm: 42 km, 21 km, 9,2 km và 2,9 km. Đây cũng là một hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Gần 19.000 VĐV đăng ký giải chạy 'Việt Nam tôi đó' trên cung đường đẹp như mơ- Ảnh 2.

Giải chạy sẽ diễn ra vào ngày 24.8

Ngoài mục tiêu lan tỏa tinh thần thể thao, giải còn góp phần quảng bá Trung tâm Triển lãm Việt Nam – công trình mới tại thủ đô, được xếp vào tốp 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á. Sự kiện cũng là cơ hội để giới thiệu đến bạn bè quốc tế vùng đất giàu truyền thống lịch sử – văn hóa, gắn với tòa thành Cổ Loa hơn 2.000 năm tuổi cùng huyền thoại Nỏ thần, An Dương Vương, Mỵ Châu – Trọng Thủy.

Công tác an ninh, y tế được chuẩn bị chu đáo

BTC cũng đặc biệt chú trọng đến y tế và an toàn cho VĐV. Hơn 30 bác sĩ và điều dưỡng, 5 xe cấp cứu cùng đội ngũ tình nguyện viên (750 người), đội ngũ y tế lưu động sẽ túc trực trên toàn tuyến. Các trạm y tế được bố trí dọc đường chạy với đầy đủ trang thiết bị cần thiết như xịt lạnh, gel giảm đau, bông băng và cáng cấp cứu. Riêng khu vực đích đến có mái che, giường và quạt để hỗ trợ kịp thời cho những người gặp sự cố.

Gần 19.000 VĐV đăng ký giải chạy 'Việt Nam tôi đó' trên cung đường đẹp như mơ- Ảnh 3.

Đã có hơn 19.000 VĐV đăng ký tham dự

Điểm nhấn khác của giải là thông điệp xanh – sạch – đẹp, hạn chế rác thải nhựa và lồng ghép hoạt động trồng cây, hướng tới tinh thần “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh”.

Sự kiện do Công ty Cổ phần Vinhomes, Zaha Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, UNDP và các cơ quan chức năng tổ chức. Giải chạy “Việt Nam tôi đó – My Vietnam 2025” không chỉ là sân chơi thể thao mang tầm vóc quốc gia mà còn là hành trình gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa lối sống khỏe mạnh, bền vững.

Tin liên quan

Giải kickboxing Gia Lai quy tụ 300 võ sư, võ sĩ của 47 võ đường

Giải kickboxing Gia Lai quy tụ 300 võ sư, võ sĩ của 47 võ đường

Gần 300 võ sĩ tranh tài sôi nổi tại giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, tạo không khí thể thao sôi động, gắn kết cộng đồng.

Khởi tranh giải pickleball gây quỹ hướng về đồng bào lũ lụt ở Nghệ An

Cầu mây nữ Việt Nam vô địch thế giới, HLV vỡ òa: Áp lực cực lớn, các cô gái quá bản lĩnh

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam tôi đó My Vietnam 2025 giải chạy RUNNER chạy marathon Quốc khánh hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận