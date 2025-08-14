Giải kickboxing Gia Lai quy tụ 300 võ sư, võ sĩ của 47 võ đường

Tối 14.8, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ khai mạc giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ 1 năm 2025.

Lễ khai mạc giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ 1 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Giải đấu nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9.

Giải đấu quy tụ 47 võ đường/CLB với gần 300 võ sư, HLV, VĐV tham gia thi đấu nội dung lowkick. Các VĐV tranh tài ở 25 bộ huy chương của 2 lứa tuổi.

Lứa tuổi 1 từ 13 – 14 tuổi: gồm 10 hạng cân (5 nam và 5 nữ), mỗi võ đường, CLB được cử 1 VĐV tham dự đối với mỗi hạng cân. Nam: 45 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg và 57 kg. Nữ: 42 kg, 45 kg, 48 kg, 51 kg và 54 kg.

Trọng tài tuyên thệ trong lễ khai mạc ẢNH: ĐỨC NHẬT

Lứa tuổi 2 15 – 17 tuổi: gồm 15 hạng cân (8 nam và 7 nữ), mỗi võ đường, CLB được cử 1 VĐV tham dự đối với mỗi hạng cân. Nam: 45 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg và 69 kg. Nữ: 42 kg, 45 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg và 60 kg.

Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai là sự kiện thể thao giàu ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện môn kickboxing tại địa phương. Giải đấu tạo nên một không gian giao lưu, học hỏi giữa các võ đường/CLB trên địa bàn tỉnh. Qua đó tìm kiếm, tuyển chọn lực lượng VĐV có chuyên môn tốt chuẩn bị tham gia thi đấu các giải quốc gia và quốc tế trong thời gian tới.

Đây là môn võ hội tụ đầy đủ sự tinh túy trên nền tảng của các môn: karate, muay và quyền anh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngoài ra, giải đấu cũng đáp ứng nhu cầu thưởng thức các hoạt động văn hóa - thể thao của người dân và du khách. Từ đó góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng du lịch và những điểm đến hấp dẫn của Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.

Môn kickboxing bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ năm 2009, khi nằm trong hệ thống thi đấu của Đại hội thể thao châu Á trong nhà. Đây là môn võ hội tụ đầy đủ sự tinh túy trên nền tảng của các môn: karate, muay và quyền anh.