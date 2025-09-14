Chàng trai 'Hái Gia Liu' bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm, giờ ra sao?

"Hái Gia Liu" bất ngờ nổi tiếng từ clip… ăn mít

"Hái Gia Liu" đến với video mạng xã hội một cách tình cờ. Trong dịch Covid-19, cả TP.HCM hạn chế đi lại, ngồi nhà buồn quá, Hiếu tìm các video đã quay trước đó (chủ ý để làm kỷ niệm), đăng TikTok. Chỉ trong một đêm, clip "ăn mít cùng má Hai" lên 1 triệu view.

"Má Hai" - nhân vật thường xuyên xuất hiện trong các clip của "Hái Gia Liu" Ảnh: NVCC

"Sáng dậy, thấy số liệu nhảy múa mà em té ngửa, không biết chuyện gì đang xảy ra", Hiếu nói. Các clip tiếp theo đều viral, nhờ tính giải trí, gần gũi. "Nhiều người bình luận vui lắm, làm cho em có thêm động lực. Em rất thích đọc những bình luận hài hước, có khi nửa đêm, đọc rồi cười ngất, một mình", Hiếu nói thêm.

Người gây chú ý trong clip viral của Hiếu là nhân vật "má Hai". Đó là mẹ của một người bạn (Hiếu gặp trong lúc tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh), quê ở Long An (cũ). Tới lui dần rồi thân. Hiếu xem má Hai như mẹ ruột. "Má Hai ngoài đời sao, thì trong clip y vậy, từ tính tình, lời nói, cho tới nụ cười, hành động tự nhiên như cuộc đời của một người nông dân chân chất", Hiếu chia sẻ.

Dương Thái Hiếu học ngành báo chí, Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 1 Ảnh: NVCC

"Từ đó, đi đâu, làm gì, em cũng đều nghĩ tới sáng tạo nội dung, để phục vụ khán giả. Vì khán giả đã yêu thương, dành cho em nhiều tình cảm đến vậy, nên em mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với khán giả. Người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, nên em cố gắng ngày nào cũng mang thuốc bổ đến cho khán giả", Hiếu cười nói. Tiêu chí nội dung video mạng xã hội của Hiếu là "vui, sạch, hài ý nhị; không sân si, không tiêu cực".

Gieo yêu thương, gặt nụ cười

Bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng Hiếu tự nhủ bản thân không được "ảo tưởng", không "ngáo view". Hiếu hiện đang sở hữu kênh TikTok gần 800.000 follower (người theo dõi), fanpage gần 160.000 và kênh Facebook cá nhân "Gia Hiếu" với 368.000.

"Em luôn tỉnh táo, giữ mình ở mặt đất, để làm việc và sáng tạo", Hiếu nói. "Cô Hái" (nikname mà Hiếu tự đặt cho mình, rồi khán giả gọi theo, thành quen) tâm niệm rằng, mình sáng tạo nội dung, làm sao để vừa vui, vừa có thể giúp đời, giúp người. Và trong hành trình sáng tạo nội dung của mình, Hiếu đã giúp được rất nhiều trường hợp, bằng cách lan tỏa thông tin, câu chuyện của họ trên mạng xã hội.

Ví như một lần đi Đà Lạt, Hiếu vào vườn dâu của 2 vợ chồng nông dân, vừa quay clip, vừa giới thiệu chủ vườn. Clip sau đó viral đến nổi, khách du lịch tìm đến vườn dâu ngày một đông. "Tới giờ gặp lại, 2 anh chị rất vui và cám ơn cô Hái. Lâu lâu anh chị còn gởi dâu xuống TP.HCM biếu mình. Vui và hạnh phúc lắm", Hiếu nói.

Hoặc như, khi phát hiện một quán bánh xèo ở Gia Lai, cô chủ rất khó tính. Nhưng sau đó Hiếu quay clip, rồi đăng lên kênh cá nhân. Sau đó, quán rất đông khách. "Lần sau em đến ăn, lúc ra tính tiền, thì bị cô bán bánh xèo phát hiện: "Nãy giờ tới sao không cho cô hay". Bởi vậy, mình cứ mang vui vẻ, yêu thương tới người khác, thì sẽ nhận lại được sự mở lòng, trìu mến", Hiếu nói.

"Cô Hái" trong lần review quán bánh xèo tại Gia Lai Ảnh: NVCC

Các nhãn hàng cũng "đặt gạch" Hiếu làm sản phẩm quảng cáo, nhưng Hiếu chọn sản phẩm phù hợp và theo tệp nội dung của mình. "Em không bất chấp mọi thứ chỉ vì tiền. Sản phẩm nào thấy hay, có lợi cho người dùng, thậm chí em lấy chi phí rẻ hoặc hỗ trợ. Có nhiều quán ăn mới mở, hỏi em "review" giá bao nhiêu? Nhưng em tới ăn, review giúp, thậm chí tự trả tiền. Vì người ta mới mở quán, chưa có khách, mình còn lấy tiền thì không nỡ", Hiếu cho biết.

Làm mới chính mình, làm mới liên tục

Hiếu nói, mình luôn mang tư duy làm mới, không dừng lại, không bằng lòng với những điều đã có. Từ nổi tiếng trên mạng xã hội, Hiếu được mời tham gia nhiều game show truyền hình. Gần đây nhất là Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ.

Tình Bolero cũng là sự tình cờ, khi một tối, Hiếu hát live trên TikTok và được khán giả yêu thích, đón nhận và "xúi giục" đi thi. "Mình nói vui là mùa này sẽ đăng ký. Không ngờ 9 giờ sáng hôm sau, một bạn bên ban tổ chức cuộc thi mời. "Tưởng đâu phải đi casting, nhưng không ngờ mình được mời thẳng vào vòng thi. Hạnh phúc không tả được bằng lời", Hiếu cho biết.

Hiếu cho biết, đi thi hoặc làm gì, bản thân cũng đều làm hết mình. "Hiếu không phải dạng đi thi vui hoặc cho có. Mà đi thi là cố gắng phấn đấu đạt giải, còn được hay không thì tính sau, nhưng phải hết mình. Ban tổ chức đã mời mình, thì mình phải nghiêm túc, không chỉ nỗ lực, mà còn nghĩ ra cái này cái kia mới lạ, để tiết mục của mình thêm màu sắc, trạng thái thêm cho cuộc thi", Hiếu nói.

Tiết mục dự thi Chiều lên bản Thượng của "Hái Gia Liu" Ảnh: NVCC

"Chưa bao giờ bước vào phòng thu, chưa từng diễn trên sân khấu, nên lúc đầu em còn ngô nghê lắm. Em tranh thủ học, mọi lúc, mọi nơi, từ bạn diễn, từ sự chỉ dẫn của anh em làm nghề, đạo diễn… Đặc biệt, là học từ những góp ý, đánh giá của ban giám khảo dành cho mình, và xem cả các phần đánh giá BGK đối với những thí sinh khác, để rút ra bài học cho mình", Hiếu nói.

Ở vòng 1, Hiếu hát bài Chiều lên bản Thượng" với lý do "chị Phi Nhung là thần tượng của mình, lại là đồng hương Gia Lai. Mình muốn thêm một điều gì đó cho ấn tượng, nên nhờ nhạc sĩ viết lời vọng cổ và chỉ mình cách hát lý, lên vọng cổ. Mình muốn thử sức thêm các nội dung khó, chớ không đóng khung theo thế mạnh bản thân".

Đến vòng 2, được gợi ý từ đạo diễn và biên tập về kịch bản lô tô, phải vừa hát vừa diễn. "Em quay clip giải trí, chớ chưa từng diễn trên một sân khấu lớn. Nhưng em nghĩ, quyết tâm thì sẽ được. Em không giấu cái dốt, cái gì mình không biết, nhờ các anh chị dạy bảo thêm, dần được", Hiếu kể.

Tiết mục về những cô đào lô tô tuổi xế chiều của "cô Hái" trong Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ Ảnh: NVCC

Hoặc ở vòng 3, Hiếu hát liên khúc 3 miền, trong đó có hát xẩm. "Em tự nhủ, khó cỡ nào cũng phải làm. Em nhờ bạn giới thiệu cho một cô giáo, được cô dạy cách nhấn nhá, chữ nghĩ, câu từ ra sao... Về luyện ngày luyện đêm, khi vào phòng thu, em thu các phần khác trước, còn hát xẩm để đến cuối, vì sợ hát không ra, bị tuột cảm xúc. Mãi tới 1 giờ sáng mới thu xong. Em gởi cho cô giáo, cô phán: "ok, ngon". Lúc đó em mới thở phào. Khổ tâm lắm, trước giờ có múa chén đâu, nhưng diễn thì chơi tới luôn, luyện gõ, múa chén, tập ở sân khấu: bể đâu cả chục cái…", Hiếu nói thêm.

Dương Thái Hiếu (thứ 3 hàng sau, từ trái qua) trong một game show truyền hình Ảnh: NVCC