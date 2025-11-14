TP.HCM sớm dứt điểm dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng

Ngày 14.11, HĐND khóa X tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), xem xét thông qua nhiều chính sách dân sinh quan trọng. Trong kỳ họp, đại biểu đặt câu hỏi về tiến độ của dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng, giải quyết ngập nước ở TP.HCM.

Trong kỳ họp, đại biểu Trần Hoàng Danh nêu ý kiến về vấn đề cải tạo kênh rạch để thoát nước cho TP.HCM. Ông đề nghị lãnh đạo thành phố thông tin thêm về dự án chống ngập có tính đến biến đổi khí hậu (dự án gần 10.000 tỉ đồng).

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin về dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng ẢNH: VÕ HÀ LAM

Trả lời ý kiến của đại biểu, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM đang triển khai thực hiện dứt điểm các dự án để có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Qua đó, phục vụ phát triển của thành phố theo đúng nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I đã đặt ra, trở thành siêu đô thị, phấn đấu vào top 100 thành phố đáng sống toàn cầu.

Về dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng, ông Được cho hay đây là dự án triển khai từ lâu. Dự án này được lãnh đạo Trung ương rất quan tâm. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khi nhận nhiệm vụ đến nay cũng chỉ đạo UBND làm quyết liệt.

Ông Được khẳng định, TP.HCM sẽ sớm giải quyết dứt điểm các công việc đang triển khai, hoạt động đúng quy định và thực hiện thanh toán đủ hợp đồng BT trước đây. Sau khi hoàn thành dự án thì Trung ương và thành phố sẽ kiểm tra, đánh giá, thông tin cho cử tri biết.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa X đã đưa ra bàn nhiều về các chính sách dân sinh quan trọng ẢNH: DIỆU MI

Dự án giải quyết ngập do triều tại khu vực TP.HCM, có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, được khởi công tháng 6.2016.



Dự án hướng đến mục tiêu kiểm soát ngập cho khoảng 570 km2, phục vụ 6,5 triệu người dân sinh sống ven sông Sài Gòn và khu vực trung tâm. Dù đã hoàn thành hơn 93% khối lượng thi công từ nhiều năm trước, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn tất và đưa vào vận hành.

Mới đây, UBND TP.HCM đã triển khai Nghị quyết 212/2025 của Chính phủ nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án. UBND TP.HCM làm việc với các sở, ngành và chủ đầu tư để triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, gồm điều chỉnh dự án, đàm phán hợp đồng, đề xuất quỹ đất thanh toán BT, bàn giao quyết toán và thực hiện kiểm toán.

Sắp khởi công Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc

Về dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, theo Chủ tịch UBND TP.HCM đến nay đã quy hoạch xong và kêu gọi đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nếu không có gì thay đổi, dự án này sẽ khởi công ngày 19.12 sắp tới.

"Trước mắt thành phố sẽ thu hồi 5 ha để khởi công dự án. Khu thể thao này sẽ quy hoạch hiện đại mang tầm vóc quốc tế, đầy đủ các môn. Khi hoàn thành thì có đủ khả năng tổ chức các kỳ thi thể thao quốc tế", ông Nguyễn Văn Được thông tin.

Kỳ họp thứ 5 diễn ra trong buổi sáng 14.11 ẢNH: DIỆU MI

Về dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, kết nối trung tâm TP.HCM với sân bay và kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - sân bay Long Thành, ông Được cho hay Ban Thường vụ của TP.HCM đã làm việc với Đồng Nai.

Qua buổi làm việc, các bên thống nhất với nhau nhiều hạng mục kết nối giao thông liên vùng: TP.HCM - Đồng Nai qua đường sắt, đường bộ. Trước mắt, 2 địa phương tập trung công trình kết nối 2 sân bay, trong đó có 2 tuyến đường sắt: Suối Tiên sang sân bay Long Thành (giao Đồng Nai làm) và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành (do TP.HCM chủ trì làm).

Khi hoàn thiện, công trình đường sắt này giúp người dân, du khách đi lại thuận lợi.

Về đường bộ, ông Được cho biết có 3 cây cầu kết nối TP.HCM - Đồng Nai cũng như vùng Đông Nam bộ qua sông Sài Gòn. Hiện 1 cây cầu đang xây dựng. Dự kiến, tháng 1.2026 sẽ khởi công 2 cây cầu còn lại, trong đó TP.HCM và Đồng Nai mỗi địa phương thực hiện 1 cây cầu.