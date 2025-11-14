TP.HCM điều chỉnh dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên ven Kênh Tẻ

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM ngày 14.11, UBND TP.HCM có tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ.



Đây là dự án được HĐND TP.HCM thông qua từ năm 2016 nhưng đến nay chưa được phê duyệt đầu tư do quy mô, tổng mức đầu tư và phạm vi thực hiện thay đổi theo thực tiễn.

Theo tờ trình, dự án ban đầu có tổng mức đầu tư hơn 2.203 tỉ đồng (gồm hơn 737 tỉ đồng cho phần xây lắp và 1.466 tỉ cho bồi thường, giải phóng mặt bằng).

Sau quá trình rà soát, cập nhật theo quy định mới, tổng mức đầu tư được đề xuất điều chỉnh lên hơn 5.554 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do mở rộng phạm vi thực hiện, tăng khối lượng xây dựng, cập nhật đơn giá - định mức mới và bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng từ 1.466 tỉ đồng lên hơn 3.976 tỉ đồng.

Dự án sau điều chỉnh sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, thực hiện trên địa bàn các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu.

UBND TP.HCM có tờ trình điều chỉnh dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên ven Kênh Tẻ ẢNH: CTV

Quy mô dự án sau điều chỉnh gồm cải tạo - mở rộng đường Tôn Thất Thuyết dài 3.423 m; xây dựng kè bảo vệ bờ Kênh Tẻ và bờ rạch Nguyễn Kiệu; bố trí bến thủy nội địa và điểm cập tàu dự kiến khoảng 1 km/vị trí; cải tạo - mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên tuyến Bến Vân Đồn; đầu tư hệ thống thoát nước, thoát nước thải, hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng và công viên cây xanh dọc bờ kênh.

Theo UBND TP.HCM, tuyến đường Tôn Thất Thuyết hiện rộng chỉ 7 - 8 m, hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ, thường xuyên ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo trục kết nối quan trọng giữa khu vực quận 4 với quận 1 và quận 7 (cũ); đồng bộ với dự án cầu - đường Nguyễn Khoái (gồm 2 nhánh N3, N4 nối về Tôn Thất Thuyết) nhằm giảm áp lực cho các trục đường Khánh Hội - Kênh Tẻ - Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc và đường 9A.

Về công tác bồi thường, dự án dự kiến thu hồi hơn 53.185 m² đất với 598 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 551 hộ dân (430 hộ giải tỏa toàn bộ) và 47 tổ chức (31 trường hợp giải tỏa toàn bộ).

Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh từ giai đoạn 2016 - 2021 sang 2016 - 2029. Kế hoạch triển khai dự kiến gồm trình thẩm định trong quý 4 năm 2025; điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 và phê duyệt dự án, thiết kế - dự toán, cùng công tác bồi thường từ năm 2026; thi công giai đoạn 2027 - 2028 và quyết toán năm 2029.