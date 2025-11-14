TP.HCM chuyển mục đích sử dụng hơn 8 ha rừng để thực hiện Vành đai 4

Ngày 14.11, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM có 2 tờ trình đề nghị xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 1 - Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn và Dự án đường dây 500 kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định.

Tổng diện tích rừng đề xuất chuyển đổi của 2 dự án hơn 8,22 ha, đều thuộc rừng sản xuất hình thành từ rừng trồng.

Dự án đường Vành đai 4: Đề xuất chuyển mục đích hơn 8 ha rừng

UBND TP.HCM đề nghị HĐND TP.HCM quyết định chuyển mục đích sử dụng 8,07277 ha rừng (diện tích đất rừng trong chỉ giới thu hồi là 8,31206 ha) để thực hiện Dự án thành phần 1 - Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 27,83 km, đi qua địa giới TP.Thủ Dầu Một, TP.Tân Uyên, TP.Bến Cát và huyện Bắc Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương (cũ), với diện tích chiếm dụng đất khoảng 263 ha. Tổng mức đầu tư là hơn 7.926 tỉ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện 2023 - 2027.

Phối cảnh Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ) ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Khi hoàn thiện, dự án Vành đai 4 có quy mô 8 làn xe cao tốc, đoạn tuyến có bề rộng 74,5 m tại các khu vực từ cầu Thủ Biên - đường DT.742 (VSIP 2), đoạn từ cầu Thới An - sông Sài Gòn và các nút giao.

Phần rừng bị tác động thuộc rừng sản xuất, gồm sao đen, dầu song nàng, xà cừ, keo lai… tại lô 6a, khoảnh 1 và các lô 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 14 - khoảnh 2, tiểu khu 25A, địa bàn phường Tân Uyên do Hạt Kiểm lâm Tân Uyên (cũ) quản lý.

UBND TP.HCM cho biết, hồ sơ đáp ứng đầy đủ nguyên tắc chuyển mục đích theo luật Lâm nghiệp và luật Đất đai, phù hợp Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và Quy hoạch tỉnh Bình Dương (cũ). Toàn bộ diện tích rừng chuyển đổi nằm trong chỉ tiêu sử dụng rừng sản xuất chưa thực hiện của tỉnh giai đoạn đến năm 2025 và 2030.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương đã cam kết trồng rừng thay thế tương ứng diện tích chuyển mục đích.

Sơ đồ hướng tuyến Vành đai 4 TP.HCM ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Dự án đường dây 500 kV: Đề xuất chuyển mục đích 0,15031 ha rừng



UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM chủ trương chuyển mục đích sử dụng 0,15031 ha rừng (đất rừng sản xuất 0,18257 ha) để thực hiện Dự án đường dây 500 kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đại diện điều hành. Công trình đi qua địa bàn xã Phú Giáo, xãBắc Tân Uyên thuộc TP.HCM (sau sáp nhập), được định vị tại các lô 20A, 42A - khoảnh 5, tiểu khu 11.

Đường dây 500 kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định là hạng mục đồng bộ với trạm biến áp 500 kV Bình Dương 1, dự kiến vận hành cuối năm 2025, có nhiệm vụ: cấp điện cho phụ tải tỉnh Bình Dương (nay thuộc TP.HCM) và khu vực lân cận; chống quá tải cho TBA 500 kV Tân Định và các đường dây 220 kV khu vực; tạo mạch vòng liên kết, tăng độ tin cậy cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ.

Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 1473/QĐ-UBND ngày 30.5.2025. Việc chuyển đổi diện tích rừng nêu trên được đánh giá phù hợp quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh và kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Giáo đến năm 2025. SPMB đã có cam kết nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

Trong cả 2 tờ trình, UBND TP.HCM đều xác định việc chuyển mục đích sử dụng rừng là cần thiết để triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Các cơ quan chuyên môn đã rà soát nhu cầu thực tế, ranh giới, hiện trạng rừng, đảm bảo sử dụng ít nhất diện tích cần thiết và tuân thủ đầy đủ các quy định về lâm nghiệp và đất đai.