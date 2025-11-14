Giới thiệu ông Hoàng Nguyên Dinh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy bầu Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng 14.11, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đọc tờ trình giới thiệu các nhân sự để bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Theo đó, 3 nhân sự được giới thiệu gồm ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính và ông Trần Văn Bảy, Chánh thanh tra TP.HCM.

Kỳ họp cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

Ông Hoàng Nguyên Dinh được giới thiệu bầu Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: VÕ HÀ LAM

Ông Hoàng Nguyên Dinh, 45 tuổi, quê TP.Huế; trình độ thạc sĩ xây dựng cầu đường, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.



Ông Dinh có thời gian dài công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, từng giữ chức: Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP công trình giao thông tỉnh, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, Bí thư huyện Châu Đức, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu.

Khi tỉnh Bà Rịa - Sáp nhập vào TP.HCM, ông Hoàng Nguyên Dinh giữ chức Phó trưởng ban rồi Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Công Vinh ẢNH: VÕ HÀ LAM

Ông Nguyễn Công Vinh, 53 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là phường Tam Long, TP.HCM); trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vinh công tác ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư rồi Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, ông Vinh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Trần Văn Bảy ẢNH: VÕ HÀ LAM

Ông Trần Văn Bảy, 54 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai; trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bảy xuất phát từ vị trí giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM, từng giữ chức Tổ trưởng Bộ môn luật Hiến pháp, Phó trưởng phòng Đào tạo. Sau đó, ông chuyển công tác đến Sở Tư pháp TP.HCM, giữ chức Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Phó giám đốc Sở Tư pháp.

Từ tháng 3.2017, ông Bảy làm Chủ tịch UBND quận 9, rồi Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, và làm Chánh thanh tra TP.HCM từ tháng 6.2024 đến nay.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP.HCM đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm và Giám đốc Sở Du lịch Phạm Huy Bình.