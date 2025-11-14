TP.HCM bầu bổ sung 3 phó chủ tịch UBND

Sáng 14.11, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đọc tờ trình giới thiệu các nhân sự để bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, các đại biểu bỏ phiếu thống nhất bầu các ông Hoàng Nguyên Dinh, Nguyễn Công Vinh và Trần Văn Bảy giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Nguyễn Công Vinh và ông Trần Văn Bảy được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: DIỆU MI

Trước khi giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Hoàng Nguyên Dinh làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Công Vinh làm Giám đốc Sở Tài chính và ông Trần Văn Bảy giữ chức Chánh thanh tra TP.HCM.



Sau khi bầu bổ sung phó chủ tịch, Thường trực UBND TP.HCM gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 9 phó chủ tịch: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Nguyễn Văn Dũng, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh và ông Trần Văn Bảy.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc kỳ họp ẢNH: DIỆU MI

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết, kỳ họp diễn ra trong giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, cũng như tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố trong những năm tới.

HĐND TP.HCM xác định kỳ họp này là bước chuyển quan trọng trong việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội thông qua việc xem xét, quyết nghị các chủ trương, cơ chế, chính sách thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính.

"Các quyết sách được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, đưa chủ trương lớn của thành phố nhanh chóng đi vào cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực", ông Minh thông tin.



