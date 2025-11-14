Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM

Sáng 14.11, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để làm công tác nhân sự. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

Sau đó, các đại biểu bầu ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Thọ (thứ ba từ trái qua) được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP.HCM ẢNH: DIỆU MI

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đối với ông Phạm Thành Kiên vì đã được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM hồi tháng 10.2025.

Ông Nguyễn Văn Thọ, 57 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là xã Đất Đỏ, TP.HCM; trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thọ là cán bộ trưởng thành từ ngành thanh tra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, từng giữ chức Chánh thanh tra tỉnh. Đến tháng 11.2015, ông Thọ làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó luân chuyển về Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc.

UBND TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng ông Nguyễn Văn Thọ và ông Phạm Thành Kiên (thứ 4 và thứ 5 từ trái qua) ẢNH: DIỆU MI

Từ tháng 1.2020, ông Thọ được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, ông Thọ giữ chức Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Thọ là cán bộ trưởng thành từ ngành thanh tra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ẢNH: VÕ HÀ LAM

Tại kỳ họp thứ 5, bên cạnh công tác nhân sự, HĐND TP.HCM đã xem xét thông qua và cho ý kiến đối với các lĩnh vực đất đai, ngân sách, đầu tư công, ban hành các chế độ, chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương.



Đồng thời, tiếp tục xem xét việc áp dụng, bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND 3 địa phương (TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu) đã ban hành thời điểm trước 1.7.2025.