Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cháy pin xe điện âm ỉ, khó dập tắt: Công an TP.HCM nêu nguyên nhân

Vũ Phượng - Uyển Nhi
13/11/2025 18:06 GMT+7

Công an TP.HCM cảnh báo việc chữa cháy pin xe điện gặp nhiều khó khăn do đặc tính cháy âm ỉ, sinh nhiệt cao và khả năng tái bốc cháy, đe dọa an toàn người dân và lực lượng cứu hộ.

Trong cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức chiều 13.11, thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP.HCM) đã thông tin liên quan cháy pin xe điện.

Cháy pin xe điện âm ỉ, khó dập tắt: Công an TP.HCM nêu nguyên nhân - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM

ẢNH: UYỂN NHI

Theo thượng tá Nguyễn Văn Tùng, pin lithium-ion (gọi tắt là pin li-ion) là một loại pin sử dụng chất liệu lithium làm điện cực, loại pin này thường có mật độ năng lượng cao hơn so với các loại pin khác, làm cho chúng trở thành lựa chọn phổ biến rộng rãi để thay thế ắc quy chì.

Bản chất của việc sạc pin lithium là trong quá trình sạc, các ion lithi chuyển động từ cực dương sang cực âm, và ngược lại trong quá trình xả (quá trình sử dụng). Cơ chế gây cháy trên pin lithium-ion là nhiệt lượng tỏa ra môi trường không cân bằng hoặc lớn hơn nhiệt sinh ra từ các phản ứng tỏa nhiệt.

Nhiệt tích lũy này làm tăng nhiệt độ, do đó, tạo ra tốc độ phản ứng tăng theo cấp số nhân. Nếu tốc độ sinh nhiệt vượt quá tốc độ tỏa nhiệt ra môi trường thì nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng. Khi đạt đến nhiệt độ tới hạn, là nhiệt độ phá hủy thiết bị phân tách, pin sẽ bị phá vỡ.

Khi pin gặp sự cố, một số chất sẽ phân hủy hoặc phản ứng với nhau, cuối cùng dẫn đến hiện tượng thoát nhiệt và cháy hỗn hợp khí thoát ra từ phân hủy chất điện phân và ô xy. Đối với thiết kế xe điện, pin xe điện thường được bố trí trong khoang kín, thường dưới gầm xe và được bảo vệ nhiều lớp.

Cháy pin xe điện âm ỉ, khó dập tắt: Công an TP.HCM nêu nguyên nhân - Ảnh 2.

Cảnh sát khuyến cáo không nên để vật tư, hàng hóa dễ cháy gần nơi sạc xe điện

ẢNH: T.N

Vì vậy, khi cháy pin xe điện, sẽ khó tiếp cận trực tiếp pin xe để tổ chức chữa cháy dẫn đến việc triển khai phun nước trực tiếp vào khối pin để làm mát, ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy không đạt hiệu quả cao.

Lãnh đạo PC07 thông tin: "Trong thực tế, công tác chữa cháy đối với đám cháy phương tiện giao thông sử dụng pin li-ion còn nhiều khó khăn. Các phương pháp chữa cháy truyền thống như sử dụng nước, bột, khí CO₂, bọt… ít hiệu quả đối với loại pin này do đặc tính cháy âm ỉ, sinh nhiệt cao và có khả năng tái bốc cháy sau khi đã được dập tắt".

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu khi khi tiếp nhận thông tin đám cháy và trực tiếp đến hiện trường chỉ xác định đây là đám cháy xe điện, nhưng không xác định được chính xác chủng loại pin được lắp đặt trên xe (pin li-ion, ắc quy a xít chì…). Việc không xác định được đặc tính kỹ thuật của pin gây khó khăn trong việc lựa chọn chiến thuật, biện pháp và chất chữa cháy phù hợp, dẫn đến hiệu quả xử lý không cao.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng chia sẻ: "Khi cháy xe điện, pin của xe có thể phát nổ dẫn đến đám cháy phát triển lớn hơn gây nguy hiểm cho cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đặc biệt, sau khi đám cháy được khống chế thì pin vẫn có thể bất ngờ bốc cháy trở lại, nếu cán bộ chiến sĩ thiếu cảnh giác sẽ dễ bị thương hoặc gặp các sự cố ngoài ý muốn".

Do đó, công tác chữa cháy pin xe điện thường đòi hỏi huy động lượng lớn lực lượng, phương tiện trong thời gian dài, đồng thời phải kết hợp biện pháp cách ly, giám sát phương tiện sau khi cháy để ngăn ngừa tái bốc cháy.

Đối với các đám cháy xảy ra tại tầng hầm chung cư, trung tâm thương mại, gara kín thì lượng khói, khí độc và nhiệt độ cao càng làm hạn chế khả năng tiếp cận, cứu nạn, cứu hộ và dập lửa của lực lượng.


Tin liên quan

Người đi xe điện ở TP.HCM chú ý: CSGT đưa ra cảnh báo

Người đi xe điện ở TP.HCM chú ý: CSGT đưa ra cảnh báo

Sau các vụ cháy xe trên đường thời gian qua, CSGT TP.HCM vừa ra cảnh báo để bảo đảm an toàn, người đi xe điện cần chú ý.

Khám phá thêm chủ đề

xe điện pin xe điện cháy pin xe điện Công An TP.HCM nguyên nhân cháy pin xe điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận