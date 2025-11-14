TP.HCM hỗ trợ Tây Ninh hơn 1.800 tỉ đồng làm đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Ngày 14.11, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại hội trường thành phố. Trong kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về chủ trương sử dụng vốn đầu tư phát triển của ngân sách hỗ trợ tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án liên vùng TP.HCM - Tây Ninh (dự án đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài).

UBND TP.HCM đánh giá đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài triển khai thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 22 ẢNH: H.M

Cụ thể, số tiền hỗ trợ là 1.806 tỉ đồng. Nội dung hỗ trợ để thực hiện dự án thành phần 4 "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh" thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ bằng tiền theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 149/2025. Nguồn chi đầu tư phát triển (nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố năm 2025).

HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM tập trung đẩy nhanh tiến độ trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Việc này nhằm làm cơ sở triển khai điều chỉnh các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ, mục tiêu dự án theo Quyết định số 760/QĐ-TTg ngày 2.8.2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Các đại biểu HĐND TP.HCM bấm nút biểu quyết ẢNH: DIỆU MI

UBND TP.HCM phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện thủ tục hỗ trợ, bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn vốn được hỗ trợ đúng mục tiêu, đúng chế độ quy định; thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, pháp luật khác có liên quan.

Thường trực HĐND TP.HCM cùng các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP.HCM giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày được thông qua.