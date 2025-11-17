Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Điều động Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM làm bí thư phường

Sỹ Đông
Sỹ Đông
17/11/2025 15:16 GMT+7

Ông Võ Văn Dũng, 51 tuổi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 17.11, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị trao quyết định cán bộ. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị và trao quyết định.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc điều động, phân công, chỉ định ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM làm bí thư phường - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho 2 cán bộ

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Sau đó, ông Minh công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Võ Văn Dũng, 51 tuổi, trình độ kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dương Trọng Hiếu, 49 tuổi, trình độ thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường, cao cấp lý luận chính trị.

