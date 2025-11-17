Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng: Xây dựng 'hợp đồng xã hội số' bảo vệ dữ liệu cá nhân

Sỹ Đông
Sỹ Đông
17/11/2025 10:04 GMT+7

Trong bối cảnh chuyển đổi số, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng cần xây dựng "hợp đồng xã hội số" để cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân.

Sáng 17.11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Công an và Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia "Định hướng nghiên cứu, giáo dục và bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc".

Đến dự và chủ trì hội thảo có GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng: Xây dựng 'hợp đồng xã hội số' bảo vệ dữ liệu cá nhân - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học về quyền con người

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu chào mừng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định, con người là trung tâm của sự phát triển, đảm bảo quyền con người luôn là khát vọng xuyên suốt của nhân loại, gắn bó trực tiếp với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình, vì tự do, dân chủ.

Quyền con người là một trong những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, là quan điểm xuyên suốt của mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, ông Quang cho biết TP.HCM luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo thực hiện an sinh xã hội, phát huy dân chủ.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng: Xây dựng 'hợp đồng xã hội số' bảo vệ dữ liệu cá nhân - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chào mừng hội thảo

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM chú trọng đầu tư phát triển hệ thống giáo dục, hơn 2.800 phòng học mới được đưa vào sử dụng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai đồng bộ, xã hội hóa lĩnh vực y tế và bảo hiểm y tế, đầu tư phát triển mạnh cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

TP.HCM cũng tập trung đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Bước vào kỷ nguyên mới với những cơ hội lớn và thách thức không nhỏ, Bí thư Trần Lưu Quang nhận định cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để tương thích, đạt chuẩn với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người.

2 thảo luận định hướng nghiên cứu, bảo vệ quyền con người

Trong phần phát biểu đề dẫn hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề: công tác nghiên cứu lý luận về quyền con người, giáo dục quyền con người, bảo đảm và bảo vệ quyền con người trên thực tiễn.

Ông Thắng cho rằng trong giai đoạn tới, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế pháp lý có hiệu lực cao, dễ tiếp cận, dễ thực thi, đồng thời tăng cường mạnh mẽ trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và liêm chính của bộ máy nhà nước, đặc biệt ở cấp chính quyền cơ sở.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng: Xây dựng 'hợp đồng xã hội số' bảo vệ dữ liệu cá nhân - Ảnh 3.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội thảo

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đáng chú ý, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải bảo đảm quyền con người trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này gắn liền với việc bảo vệ vững chắc quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, tự do hợp đồng, cũng như đảm bảo quyền việc làm, quyền an sinh xã hội và quyền phát triển bền vững.

"Trong bối cảnh chuyển đổi số, cần khẩn trương xây dựng một "hợp đồng xã hội số", nơi Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và chống lại các hình thức tinh vi của chủ nghĩa tư bản giám sát", ông Thắng nói thêm.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng: Xây dựng 'hợp đồng xã hội số' bảo vệ dữ liệu cá nhân - Ảnh 4.

Các diễn giả trao đổi, thảo luận làm rõ hơn về định hướng nghiên cứu, giáo dục quyền con người

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song đó, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng cũng cho rằng cần tăng cường bảo vệ quyền của các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, người di cư...

Hội thảo gồm 2 phiên thảo luận bàn tròn với chủ đề chính, gồm định hướng nghiên cứu, giáo dục về quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc, và định hướng bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

