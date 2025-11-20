Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Hoàng Vũ Thảnh làm quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

Sỹ Đông - Nguyễn Long
20/11/2025 15:20 GMT+7

Ông Hoàng Vũ Thảnh được giao quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM sau khi ông Nguyễn Công Vinh được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành quyết định giao quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM đối với ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó giám đốc Sở Tài chính.

Thời gian giao quyền từ ngày 14.11 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. Ông Hoàng Vũ Thảnh được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1.0 trong thời gian làm quyền Giám đốc Sở Tài chính.

Quyết định này đưa ra sau khi HĐND TP.HCM bầu ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM. 

Ông Hoàng Vũ Thảnh từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, và làm Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM từ ngày 1.7 đến nay.

Ông Hoàng Vũ Thảnh làm quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM- Ảnh 1.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM được giao quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

ẢNH: BÁO BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Sở Tài chính là một trong những sở nhiều phó giám đốc nhất của TP.HCM. Lý do, Sở Tài chính được sáp nhập từ Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư. Sau khi TP.HCM sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thì số lượng cấp phó tăng lên nhiều lần so với quy định.

Ngoài ông Hoàng Vũ Thảnh đang được giao quyền Giám đốc, Sở Tài chính còn có 16 phó giám đốc, gồm các ông, bà: Mai Bá Trước, Nguyễn Thanh Toàn, Trần Mai Phương, Quách Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Thảo, Đỗ Đăng Ái, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị Minh Vân, Trương Tấn Vũ, Tạ Thành Nhân, Lê Thị Thanh Thúy, Ngô Hoàng Minh, Lê Thanh Toàn, Trịnh Hoàng Tuấn Anh, Lai Xuân Đạt, Nguyễn Thanh An.

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch; đầu tư phát triển, đầu tư kinh doanh; tài chính; ngân sách nhà nước; vay và trả nợ của chính quyền địa phương; viện trợ; phí, lệ phí; tài sản công; kế toán, kiểm toán độc lập; đấu thầu; doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hộ kinh doanh…

Trụ sở chính của Sở Tài chính TP.HCM đặt tại số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa.

Ngoài ra, sở này còn có 5 trụ sở khác đặt tại số 32 Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn), số 90G Trần Quốc Toản (phường Xuân Hòa), số 123 Trần Quốc Thảo (phường Xuân Hòa), tháp A trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ (phường Bình Dương) và số 1 Phạm Văn Đồng (phường Bà Rịa).

Tin liên quan

Phân công ông Nguyễn Lộc Hà xử lý công việc hằng ngày của UBND TP.HCM

Phân công ông Nguyễn Lộc Hà xử lý công việc hằng ngày của UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM được phân công xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của UBND TP.HCM.

TP.HCM điều động nhiều phó giám đốc sở, bí thư phường

Điều động Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM làm bí thư phường

Khám phá thêm chủ đề

Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TP.HCM nhân sự TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận