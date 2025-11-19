Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thành ủy TP.HCM tuyên dương 221 điển hình dân vận khéo

Sỹ Đông
19/11/2025 15:15 GMT+7

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá 221 điển hình dân vận khéo là những hạt nhân tiêu biểu, tấm gương sáng của tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nhân dân.

Ngày 19.11, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình phong trào thi đua "dân vận khéo" năm 2025. Đến dự và chủ trì hội nghị có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Hội nghị đã tuyên dương 159 tập thể và 62 điển hình "dân vận khéo" cấp thành phố năm 2025.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá đây là những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng của tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo không ngừng, gắn bó mật thiết, tận tụy với nhân dân. Qua số liệu thống kê, phong trào thi đua dân vận khéo tại TP.HCM trở thành một trong những điểm sáng của cả nước với hơn 7.600 mô hình trên các lĩnh vực.

Thành ủy TP.HCM tuyên dương hơn 200 điển hình dân vận khéo - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM tặng bằng khen các điển hình dân vận khéo

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các phường, xã, đặc khu tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò quan trọng, ý nghĩa chiến lược của công tác dân vận.

Theo đó, công tác dân vận phải đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách theo phương thức vận hành "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ".

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là người đứng đầu phải là người làm dân vận giỏi, thực hiện nghiêm chủ trương trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Bà Tuyết đề nghị mỗi khu phố, ấp, cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu thành một "vườn ươm dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đúc kết các mô hình "dân vận khéo" từ hơn 7.600 mô hình thành những mô hình tiêu biểu và nổi trội để nhân rộng toàn thành phố.

Tin liên quan

Xây nền móng siêu đô thị TP.HCM từ điển hình dân vận khéo

Mỗi mô hình, mỗi điển hình dân vận khéo là viên gạch xây dựng nền móng cho siêu đô thị TP.HCM văn minh, hiện đại, nhân văn và nghĩa tình.

Không tặng hoa trong lễ tuyên dương 'Dân vận khéo', dành kinh phí ủng hộ miền Trung

Bà Bùi Thị Lan ở phường Tân Định: 'Dân vận khéo là biết lắng nghe dân'

