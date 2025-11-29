Ngày 29.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 146 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngay sau đó, tại hội nghị lần thứ 1 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: MTTQ TP.HCM

Đại hội cũng hiệp thương cử 8 phó chủ tịch chuyên trách và 6 phó chủ tịch không chuyên trách. 8 phó chủ tịch chuyên trách gồm: bà Trương Thị Bích Hạnh (Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM), ông Bùi Thanh Nhân, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, ông Nguyễn Thành Trung, ông Ngô Minh Hải, ông Nguyễn Minh Hoàng, ông Phan Hồng Ân và ông Phạm Minh Tuấn.

Đồng thời, đại hội đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 1 nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 30 đại biểu chính thức theo phân bổ của Trung ương và 2 đại biểu dự khuyết.

Ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 1 nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: MTTQ TP.HCM