Ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 29.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 146 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ngay sau đó, tại hội nghị lần thứ 1 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ mới.
Đại hội cũng hiệp thương cử 8 phó chủ tịch chuyên trách và 6 phó chủ tịch không chuyên trách. 8 phó chủ tịch chuyên trách gồm: bà Trương Thị Bích Hạnh (Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM), ông Bùi Thanh Nhân, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, ông Nguyễn Thành Trung, ông Ngô Minh Hải, ông Nguyễn Minh Hoàng, ông Phan Hồng Ân và ông Phạm Minh Tuấn.
Đồng thời, đại hội đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 1 nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 30 đại biểu chính thức theo phân bổ của Trung ương và 2 đại biểu dự khuyết.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề ra 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2025 - 2030:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
- Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị.
- Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố bền vững
- Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.
- Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài
- Xây dựng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Cùng với đó, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM xác định:
- 1 đột phá là chương trình "Mặt trận số - Bình dân học vụ số";
- 2 trọng tâm: Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; Tham gia thực hiện hiệu quả các nghị quyết trụ cột và nghị quyết chuyên đề của Trung ương;
- 3 trọng điểm: Xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp; Nâng cao vai trò trong việc thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội; Xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản, an toàn.
