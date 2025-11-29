Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển

Sáng 29.11, tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được có bài tham luận chủ đề "Cơ chế, chính sách của UBND thành phố tạo điều kiện thuận lợi để củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng chính quyền thành phố gần dân, sát dân, phục vụ dân".

Trong bài tham luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được xác định, người dân, doanh nghiệp luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.

"Mặt trận được xem là cơ sở chính trị của chính quyền, là cầu nối quan trọng giữa nhân dân và chính quyền, và là lực lượng nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong giai đoạn có nhiều biến cố chưa từng có như đại dịch Covid-19 hay thiên tai bão lũ miền Trung, miền Bắc, sức mạnh đoàn kết và tinh thần tương thân tương ái của người dân thành phố đã được chứng minh mạnh mẽ và vô cùng hiệu quả", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I ẢNH: THÚY LIỄU

Bên cạnh đó, theo ông Được, cơ chế phối hợp giữa UBND TP.HCM và MTTQ TP.HCM đã góp phần đưa các hoạt động của mặt trận đi sâu vào đời sống nhân dân, tạo sự tin tưởng và đồng thuận xã hội. Cụ thể, quy chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước và Mặt trận được ban hành với quy định rõ trách nhiệm, thời hạn và tiến độ trong việc giám sát và xử lý kiến nghị của cử tri, đồng thời triển khai cơ chế chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác phản biện xã hội. Thành phố đã duy trì tiếp xúc đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân, tổ chức 48 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 14.000 cử tri tham dự, giải quyết kịp thời 655 trên tổng số 1.428 kiến nghị.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình, mô hình mang tính sáng tạo, thực tiễn như "Quỹ Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Thành phố nghĩa tình", các chương trình giảm nghèo bền vững… đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Người dân ghi nhận sự cải thiện trong cải cách hành chính, khi thủ tục ngày càng đơn giản, minh bạch và từ đầu năm 2024 đến nay, 99,8% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Ông Được cũng nhìn nhận, những chuyển biến tích cực trong phối hợp chính quyền - MTTQ và sự đồng hành của nhân dân đã góp phần quan trọng vào việc TP.HCM đạt được nhiều kết quả kinh tế - xã hội nổi bật.

Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước tính 3,03 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 220 triệu đồng, gấp 1,7 lần cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 phấn đấu đạt 8,5% (9 tháng đầu năm tăng trưởng 7,69% - không tính dầu khí). Thu ngân sách nhà nước năm 2025 của thành phố dự kiến đạt 800.000 tỉ đồng, đạt 125% dự toán Trung ương giao, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia. Công tác chăm sóc y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội được triển khai toàn diện, đầy đủ và kịp thời; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững, tăng cường và phát huy hiệu quả.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc sau hợp nhất, nơi hội tụ trí tuệ, niềm tin và khát vọng phát triển vì một TP.HCM nghĩa tình, hùng cường và thịnh vượng ẢNH: MTTQ TP.HCM

Tuy vậy, ông Nguyễn Văn Được thẳng thắn cho biết một số tồn tại như việc phối hợp ở một số địa phương còn thiếu quyết liệt, công tác triển khai dân chủ cơ sở chưa đồng đều, việc cung cấp thông tin cho người dân chưa đầy đủ dẫn tới khó khăn trong giám sát xã hội, và công tác tập hợp các thành phần xã hội đôi khi còn mờ nhạt.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới, UBND TP.HCM kiến nghị 6 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: hoàn thiện quy chế phối hợp với MTTQ theo hướng thực chất; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng chính quyền số; phát huy vai trò người dân trong xây dựng đô thị; tăng tốc chuyển đổi số và nâng cao chỉ số PAR Index; mở rộng chính sách an sinh xã hội; và xây dựng đội ngũ cán bộ trọng dân, gần dân, vì dân, xử lý nghiêm các biểu hiện quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu.

Kết luận tham luận, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực vô địch, là nền tảng để thành phố phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội và vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới. Với quy mô hơn 14 triệu dân, tinh thần nghĩa tình, năng động và sáng tạo đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Khen thưởng 26 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiều năm, được xét chọn tuyên dương điển hình tiên tiến TP.HCM giai đoạn 2020 - 2025 Lãnh đạo TP.HCM trao bằng khen cho 26 cá nhân ẢNH: MTTQ TP.HCM Ông Nguyễn Thái Hòa, Trưởng phòng Môi trường Xí nghiệp Chế biến hải sản, Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo . Bà Dương Thị Ngọc Hân, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Công ty cổ phần Cấp nước Trung An, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV . Bà Phùng Thị Hữu Hạnh, Giám đốc Xưởng chế biến thực phẩm, Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex . Giáo sư, Tiến sĩ Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Y Dược TP.HCM . Linh mục Baotixita Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; linh mục, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, giáo phận Phú Cường . Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM . Anh hùng Lao động, giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, nguyên Viện trưởng Viện Tim TP.HCM. Tiến sĩ Lương Bạch Vân, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM . Ông Đỗ Thành Trung, Trưởng phòng Cải tiến quy trình sản xuất, Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (Khu công nghệ cao TP.HCM ) . Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Chí Hùng . Bà Đặng Lê Thị Thanh Huyền, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Tân An Hội, TP.HCM . Ông Lâm Ngọc Tuấn, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phường Long Trường, TP.HCM . Ông Kim Ngọc Việt, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phường Bến Cát, TP.HCM . Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh TP.HCM . Bà Tăng Thị Hằng, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã An Long, TP.HCM . Ông Lê Văn Đạt, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Long Hải, TP.HCM . Ông Đặng Văn Khoa, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM . Mục sư Trần Thanh Truyện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội trưởng Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, Chủ tọa Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Phú Nhuận . Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương . Luật sư Nguyễn Văn Hậu, thành viên Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Bà Dương Thị Hường (Ni sư Thích Nữ Nhựt Thành), hội viên Hội Cựu chiến binh phường Nhiêu Lộc, TP.HCM . Bà Nguyễn Thị Gái (Ni sư Từ Thảo), Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM . Ông Nguyễn Đức Lạc, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Phước Thắng, TP.HCM (nguyên Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) . Ông Hà Huy Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP.HCM ; Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo TP.HCM . Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Q.Tân Bình (cũ), TP.HCM . Phó giáo sư, tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG HCM); Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN TP.HCM .



