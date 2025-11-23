Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa

Ngày 23.11, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến dâng hoa, dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm), di tích lịch sử văn hóa quốc gia địa điểm Dinh Quận Hóc Môn (xã Hóc Môn) và di tích Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9.1940 (xã Xuân Thới Sơn) nhân kỷ niệm 85 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23.11.1940 - 23.11.2025).

Đoàn đại biểu do Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cùng lãnh đạo các sở ngành của TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) ẢNH: THÚY LIỄU

Tại buổi lễ, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cách đây 85 năm, khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt ở hầu hết các tỉnh Nam kỳ với tinh thần và khí thế quyết liệt, giành được chính quyền ở nhiều nơi, làm rung chuyển chính quyền đế quốc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và lãnh đạo thành phố dâng hương bàn thờ Bác Hồ tại Dinh quận Hóc Môn ẢNH: THÚY LIỄU

Tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Khởi nghĩa Nam kỳ đã để lại nhiều kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ, quần chúng góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8.1945 và đại thắng mùa xuân năm 1975.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh dâng hương tại tượng đài tưởng niệm Nam kỳ khởi nghĩa ẢNH: THÚY LIỄU

Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng là nơi trước đây thực dân Pháp dựng trường bắn để xử kín, xử lén các chiến sĩ cách mạng, trong đó có ông Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương và ông Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương...

Tại lễ họp mặt, bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn ôn lại sự kiện cuộc khởi nghĩa Nam kỳ nổ ra đêm ngày 22.11.1940 tại Hóc Môn từ 4 cánh quân.

Rạng sáng 23.11.1940, nghĩa quân từ 4 phía xông vào đồn giặc như nước vỡ bờ, cờ đỏ búa liềm xuất hiện trước sân đồn với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của nghĩa quân và nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban khởi nghĩa quận Hóc Môn từ trước, lúc nghĩa quân nổ súng tấn công đồn, quần chúng cách mạng các làng xung quanh quận lỵ đã tiến hành gióng trống, đánh mõ đồng loạt nhằm cổ vũ tinh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân và uy hiếp tinh thần địch.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao quà cho thân nhân các chiến sĩ Nam kỳ hy sinh ẢNH: THÚY LIỄU

Tiếng mõ Nam Lân được đánh vang lên liên tục hòa cùng tiếng trống, tiếng phèn la, thùng thiếc, tù và, tiếng reo hò của nghĩa quân ở khắp nơi, đã thúc giục tinh thần chiến đấu ngoan cường của lực lượng các cánh quân, làm cho bọn địch bất ngờ, hoang mang, lo sợ và mất hết tinh thần kháng cự.

Theo bà Lê Thị Ngọc Thanh, cùng với cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và cuộc nổi dậy của binh lính Đô Lương, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23.11.1940 trở thành điểm son trong lịch sử dân tộc và cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đó là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương".

Bà Lê Thị Ngọc Thanh cho biết xã Hóc Môn vinh dự là cái nôi của khởi nghĩa Nam kỳ và được giữ lại tên gọi truyền thống của huyện trước đây.

Địa phương sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy tinh thần cách mạng tiến công của khởi nghĩa Nam kỳ làm động lực mạnh mẽ, chủ động khai thác các tiềm năng phát triển bền vững, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.