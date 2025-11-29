Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1: Hội tụ trí tuệ và khát vọng phát triển

Sáng 29.11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc.

Đại hội kéo dài 1,5 ngày với phiên trọng thể diễn ra sáng 30.11.

Đại hội có sự tham dự của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng 500 đại biểu chính thức.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1 không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là nơi hội tụ trí tuệ, niềm tin và khát vọng vươn lên của người dân từ TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Lộc chia sẻ: "Đây là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc sau sắp xếp, hợp nhất. 500 đại biểu có mặt hôm nay là những đại diện tiêu biểu được chọn cử, đại diện cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, của mọi mặt đời sống xã hội tại thành phố chúng ta".

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1 diễn ra trong 1,5 ngày 29, 30.11 ẢNH: MTTQ TP.HCM

Trước khi bước vào phiên khai mạc chính thức, các đại biểu đã dành trọn một ngày để thực hiện các hoạt động như viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng và trao sinh kế cho người dân. Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định, mọi hoạt động của Mặt trận đều phải gắn liền với hơi thở đời sống, lấy người dân làm trung tâm.

Tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc cũng nhắc đến tinh thần "nghĩa tình" của người dân thành phố. Ông cho biết, đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống Mặt trận vừa phải gấp rút chuẩn bị cho sự kiện, vừa phải kịp thời vận động, cứu trợ đồng bào miền Bắc và miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

"Dù bận rộn, nhưng chúng ta vẫn quyết tâm để trẻ em vùng lũ không bị gián đoạn đến trường, để đồng bào sớm ổn định cuộc sống. Đó chính là mệnh lệnh từ trái tim của người làm công tác Mặt trận", ông Lộc bày tỏ.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại đại hội ẢNH: MTTQ TP.HCM

Phương châm hành động của Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Phát triển. Theo đó, mọi quyết định về phương hướng, nhiệm vụ đều hướng đến mục tiêu xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM hùng cường, thịnh vượng. Đó chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lộc nhấn mạnh, đại hội lần này tập trung vào 2 nhiệm vụ chiến lược: Thứ nhất, đánh giá toàn diện tình hình khối đại đoàn kết và kết quả thực tiễn của cả 3 địa phương trong giai đoạn chuyển giao (2024 - 2025). Từ đó, xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Thứ hai, hiệp thương chọn cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ mới đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện và hiệp thương đoàn đại biểu dự đại hội cấp Trung ương.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dự đại hội ẢNH: MTTQ TP.HCM

Từ ngày 1.7, theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 địa phương, ban đầu có 29 ủy viên và Ban Thường trực gồm 9 người. Đến nay, sau khi kiện toàn, Ủy ban có 69 ủy viên, tiếp tục duy trì cơ cấu Ban Thường trực 9 người, trong đó Chủ tịch là Phó bí thư Thành ủy kiêm nhiệm.

Mô hình tổ chức mới bước đầu đã ổn định, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất và phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn rộng và đa tạp hơn trước đây.



Ngay sau khi hợp nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã bám sát Điều lệ, quy chế làm việc, duy trì đoàn kết, tuân thủ định hướng của Đảng và pháp luật Nhà nước. Cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình hành động thành các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm trật tự an toàn trên địa bàn. Hoạt động được đổi mới theo hướng thực chất, gần cơ sở, tăng bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Mặt trận, đặc biệt ở cấp xã.

Công tác tham gia xây dựng Đảng và chính quyền đạt nhiều kết quả: lấy ý kiến nhân dân đối với Văn kiện Đại hội Đảng, góp ý dự thảo luật, giám sát các vấn đề dân sinh, phản biện xã hội nề nếp hơn, phối hợp tốt trong tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến nhân dân đến các cấp có thẩm quyền. Song song đó, việc hướng dẫn Mặt trận cấp xã sau hợp nhất bảo đảm tổ chức vận hành ổn định, tiết kiệm và hiệu quả.