Vườn cây Đại đoàn kết: Dấu ấn xanh chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM

Chiều 28.11, tại phường Chánh Hiệp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình trồng cây thực hiện công trình vườn cây Đại đoàn kết.

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hoạt động này nằm trong phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", hướng đến xây dựng một đô thị xanh - sạch - đẹp và giàu giá trị nhân văn.

Vườn cây Đại đoàn kết với 500 cây cẩm lai, một loại gỗ quý lâu năm, có giá trị lớn về mặt sinh thái đô thị ẢNH: MTTQ TP.HCM

Theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, thành phố đặt mục tiêu duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng 11%, đồng thời tăng diện tích cây xanh đô thị đạt 5,5 m²/người.

Đáp lại định hướng này, hệ thống MTTQ tại TP.HCM đã phát động phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" nhằm tạo ra mảng xanh rộng khắp từ tuyến đường, tuyến hẻm đến các khu dân cư, vừa cải thiện môi trường vừa tạo mỹ quan đô thị.

Qua thời gian triển khai, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, nhiều địa bàn đã hình thành không gian cây xanh đa dạng, rực rỡ sắc hoa.

Các đại biểu trồng cây tại chương trình ẢNH: THÚY LIỄU

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và 500 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1. Điều này cho thấy quyết tâm lớn trong việc huy động cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường và xây dựng không gian sống xanh bền vững cho hơn 10 triệu dân đô thị.

Tại lễ trồng cây, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM đã trao tặng 100.000 cây xanh để phục vụ phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", trong đó riêng tại công trình vườn cây Đại đoàn kết là 500 cây cẩm lai, một loại gỗ quý lâu năm, có giá trị lớn về mặt sinh thái đô thị.

Bên cạnh đó, một số nhà hảo tâm và đơn vị xã hội trên địa bàn thành phố đã đóng góp vật tư, hỗ trợ công tác tổ chức nhằm giúp việc trồng và chăm sóc cây sau trồng được thực hiện đúng kỹ thuật.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tham gia trồng cây ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho chương trình. Những sự đồng hành này không chỉ là hỗ trợ vật chất đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, tình cảm gắn bó với cộng đồng và ý thức bảo vệ môi trường sống.