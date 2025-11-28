Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vườn cây Đại đoàn kết: Dấu ấn xanh chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM

Thúy Liễu
Thúy Liễu
28/11/2025 19:15 GMT+7

Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trồng 500 cây cẩm lai tại vườn cây Đại đoàn kết, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Chiều 28.11, tại phường Chánh Hiệp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình trồng cây thực hiện công trình vườn cây Đại đoàn kết.

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hoạt động này nằm trong phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", hướng đến xây dựng một đô thị xanh - sạch - đẹp và giàu giá trị nhân văn.

Vườn cây Đại đoàn kết: Dấu ấn xanh chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM lầnthứ1 - Ảnh 2.

Vườn cây Đại đoàn kết với 500 cây cẩm lai, một loại gỗ quý lâu năm, có giá trị lớn về mặt sinh thái đô thị

ẢNH: MTTQ TP.HCM

Theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, thành phố đặt mục tiêu duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng 11%, đồng thời tăng diện tích cây xanh đô thị đạt 5,5 m²/người.

Đáp lại định hướng này, hệ thống MTTQ tại TP.HCM đã phát động phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" nhằm tạo ra mảng xanh rộng khắp từ tuyến đường, tuyến hẻm đến các khu dân cư, vừa cải thiện môi trường vừa tạo mỹ quan đô thị. 

Qua thời gian triển khai, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, nhiều địa bàn đã hình thành không gian cây xanh đa dạng, rực rỡ sắc hoa.

Vườn cây Đại đoàn kết: Dấu ấn xanh chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM lầnthứ1 - Ảnh 3.

Các đại biểu trồng cây tại chương trình

ẢNH: THÚY LIỄU

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và 500 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1. Điều này cho thấy quyết tâm lớn trong việc huy động cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường và xây dựng không gian sống xanh bền vững cho hơn 10 triệu dân đô thị.

Tại lễ trồng cây, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM đã trao tặng 100.000 cây xanh để phục vụ phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", trong đó riêng tại công trình vườn cây Đại đoàn kết là 500 cây cẩm lai, một loại gỗ quý lâu năm, có giá trị lớn về mặt sinh thái đô thị. 

Bên cạnh đó, một số nhà hảo tâm và đơn vị xã hội trên địa bàn thành phố đã đóng góp vật tư, hỗ trợ công tác tổ chức nhằm giúp việc trồng và chăm sóc cây sau trồng được thực hiện đúng kỹ thuật.

Vườn cây Đại đoàn kết: Dấu ấn xanh chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM lầnthứ1 - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tham gia trồng cây

ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho chương trình. Những sự đồng hành này không chỉ là hỗ trợ vật chất đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, tình cảm gắn bó với cộng đồng và ý thức bảo vệ môi trường sống.

Tin liên quan

Nhiều hoạt động trước Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1

Nhiều hoạt động trước Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1

Trước ngày diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, chăm lo đời sống người dân.

Khám phá thêm chủ đề

vườn cây đại đoàn kết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Bảo vệ môi trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận