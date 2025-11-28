Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhiều hoạt động trước Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1

Thúy Liễu
Thúy Liễu
28/11/2025 11:37 GMT+7

Trước ngày diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, chăm lo đời sống người dân.

Sáng 28.11, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Nhiều hoạt động trước Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1- Ảnh 1.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: THÚY LIỄU

Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dành một phút mặc niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc và cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân.

Nhiều hoạt động trước Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1- Ảnh 2.

Đoàn đại biểu dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: THÚY LIỄU

Tiếp đó, các đoàn đại biểu tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Những hoạt động an sinh thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, đoàn kết, chăm lo cho các tầng lớp nhân dân của TP.HCM.

Nhiều hoạt động trước Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1- Ảnh 3.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM trao công trình sửa chữa nhà đại đoàn kết cho người dân phường Phước Trung

ẢNH: MTTQ TP.HCM

Nhiều hoạt động trước Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1- Ảnh 4.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng

ẢNH: MTTQ TP.HCM

Nhiều hoạt động trước Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1- Ảnh 5.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao quà an sinh xã hội tại phường Thuận Giao

ẢNH: MTTQ TP.HCM

Nhiều hoạt động trước Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1- Ảnh 6.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM trao sinh kế cho người dân phường Long Bình

ẢNH: THÚY LIỄU

Nhiều hoạt động trước Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1- Ảnh 7.

Trao học bổng cho học sinh phường Long Bình

ẢNH: THÚY LIỄU

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra từ ngày 29 - 30.11, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (số B11 Hùng Vương, phường Bình Dương, TP.HCM). Đại hội có 880 đại biểu tham dự, gồm 500 đại biểu chính thức và 380 đại biểu khách mời.

Sau đại hội, MTTQ TP.HCM tiến hành hiệp thương lần thứ 1 để dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời hoạch định công tác chăm lo, an sinh, gồm cả các dịp lễ, tết sắp tới.

