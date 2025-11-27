Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1

Thúy Liễu
Thúy Liễu
27/11/2025 15:02 GMT+7

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30.11 với sự tham dự của khoảng 880 đại biểu.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra ngày 29 và 30.11, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (số B11 Hùng Vương, phường Bình Dương, TP.HCM).

Trước thềm đại hội, ngày 27.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, công tác chuẩn bị đại hội cơ bản hoàn tất.

Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 880 người, gồm 500 đại biểu chính thức và 380 đại biểu khách mời.

Trước ngày đại hội (28.11), các đại biểu sẽ tham dự lễ dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nghĩa trang liệt sĩ; khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "MTTQ Việt Nam - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"; đồng thời tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình "Vườn cây đại đoàn kết".

Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1- Ảnh 1.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần 1 sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30.11

ẢNH: THÚY LIỄU

Theo đề án nhân sự được trình tại hội nghị, tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dự kiến là 168 người, trong đó tại đại hội sẽ hiệp thương 146 người, số còn lại dự kiến bổ sung sau.

Ban Thường trực nhiệm kỳ tới gồm 9 người (giữ nguyên so với nhiệm kỳ 2024 - 2029). Số Phó chủ tịch không chuyên trách dự kiến là 7 người; tại đại hội sẽ hiệp thương 6 người.

Việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo nhằm bảo đảm "số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, tính tiêu biểu và đại diện", theo đúng yêu cầu của tổ chức.

Thời gian qua, hệ thống MTTQ các cấp tại TP.HCM không chỉ gấp rút chuẩn bị cho đại hội, mà còn tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung thông qua vận động cứu trợ, thiết lập điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại các quận, phường, ga metro..., thu nhận thuốc men, nhu yếu phẩm, kịp thời chuyển tới đồng bào bị ảnh hưởng. Tổng lượng hàng hóa, thuốc men, nhu yếu phẩm huy động rất lớn.

Song song đó, sau đại hội, MTTQ Việt Nam TP.HCM chuẩn bị tiến hành hiệp thương lần thứ 1 để dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời hoạch định công tác chăm lo, an sinh, gồm cả các dịp lễ, tết sắp tới.

Tin liên quan

Lãnh đạo MTTQ TP.HCM thăm gia đình nguyên lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam

Lãnh đạo MTTQ TP.HCM thăm gia đình nguyên lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam

Ngày 18.11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến thăm hỏi gia đình các nguyên lãnh đạo Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025).

TP.HCM: Tổng lực hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

TP.HCM trao 10 tỉ đồng, 500 tấn hàng hóa hỗ trợ Đắk Lắk

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM MTTQ TP.HCM Đại đoàn kết phường Bình Dương MTTQ Việt Nam Đại hội Đại hội đại biểu Hiệp thương TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận