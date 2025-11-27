Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 1

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra ngày 29 và 30.11, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (số B11 Hùng Vương, phường Bình Dương, TP.HCM).

Trước thềm đại hội, ngày 27.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, công tác chuẩn bị đại hội cơ bản hoàn tất.

Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 880 người, gồm 500 đại biểu chính thức và 380 đại biểu khách mời.

Trước ngày đại hội (28.11), các đại biểu sẽ tham dự lễ dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nghĩa trang liệt sĩ; khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "MTTQ Việt Nam - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"; đồng thời tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình "Vườn cây đại đoàn kết".

ẢNH: THÚY LIỄU

Theo đề án nhân sự được trình tại hội nghị, tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dự kiến là 168 người, trong đó tại đại hội sẽ hiệp thương 146 người, số còn lại dự kiến bổ sung sau.

Ban Thường trực nhiệm kỳ tới gồm 9 người (giữ nguyên so với nhiệm kỳ 2024 - 2029). Số Phó chủ tịch không chuyên trách dự kiến là 7 người; tại đại hội sẽ hiệp thương 6 người.

Việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo nhằm bảo đảm "số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, tính tiêu biểu và đại diện", theo đúng yêu cầu của tổ chức.

Thời gian qua, hệ thống MTTQ các cấp tại TP.HCM không chỉ gấp rút chuẩn bị cho đại hội, mà còn tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung thông qua vận động cứu trợ, thiết lập điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại các quận, phường, ga metro..., thu nhận thuốc men, nhu yếu phẩm, kịp thời chuyển tới đồng bào bị ảnh hưởng. Tổng lượng hàng hóa, thuốc men, nhu yếu phẩm huy động rất lớn.

Song song đó, sau đại hội, MTTQ Việt Nam TP.HCM chuẩn bị tiến hành hiệp thương lần thứ 1 để dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời hoạch định công tác chăm lo, an sinh, gồm cả các dịp lễ, tết sắp tới.