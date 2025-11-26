TP.HCM: Tổng lực hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Để giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, ngày 26.11 lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đã điều phối, vận chuyển 1.839 tấn nhu yếu phẩm, chăn, quần áo, đồ dùng trẻ em, sữa, mì, áo phao, nước suối... đến giúp người dân.

Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đã chuyển trên 1.839 tấn nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ lụt ẢNH: A.B

Tại tỉnh Khánh Hòa, TP.HCM hỗ trợ khẩn cấp 6 điểm bị thiệt hại nặng do lũ lụt, như tổ chức các bếp ăn cung cấp 24.000 suất/ngày cho người dân; trao tặng 50.000 túi nhu yếu phẩm, 10.000 túi thuốc gia đình…; đảm bảo thường xuyên từ 30-50 y bác sĩ khám, chữa bệnh hằng ngày cho người dân.

Tình nguyện viên TP.HCM tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Đặc biệt, TP.HCM đã trao 50 tỉ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục hậu quả thiên tai; sửa chữa, phục hồi 550 trạm phát viễn thông và 23 trường học bị hư hại; điều động 11 xe thu gom rác, 6 xe ép rác cùng hơn 150 tình nguyện viên của Lực lượng Thanh niên xung phong. Bên cạnh đó, 500 tình nguyện viên của Thành đoàn TP.HCM ra tỉnh Khánh Hòa giúp người dân làm công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Y bác sĩ khám bệnh cho người dân Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Còn tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ) TP.HCM đã điều động 16 xe xúc lật và xe ép rác để hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường. Đồng thời hỗ trợ bếp ăn có thể cung cấp 10.000 suất ăn/ngày cho người dân; trao 10 tỉ tiền mặt cho tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM tổ chức nấu hàng chục ngàn suất ăn hằng ngày cho người dân ẢNH: A.B

Sở Y tế TP.HCM cũng điều động đoàn 50 y bác sĩ hỗ trợ các xã Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Đồng Xuân, Đông Hòa, Tuy An Đông (Đắk Lắk; Phú Yên cũ) khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ.