Báo Người Lao Động phát động chương trình Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai

Đỗ Trường
Đỗ Trường
26/11/2025 12:00 GMT+7

Chương trình Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai được phát động nhằm chung tay khắc phục hậu quả nặng nề của mưa lũ đối với ngành giáo dục ở các tỉnh miền Trung, Tây nguyên.

Ngày 26.11, Báo Người Lao Động cho biết đã phát động chương trình Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai, trong đó có đồ dùng học tập, trang thiết bị dạy học… để hỗ trợ học sinh, các trường ở Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi...

Báo Người Lao Động phát động chương trình Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai- Ảnh 1.

Tập vở mới sẽ được chuyển đến tận tay các em học sinh vùng lũ lụt

ẢNH: BÁ DUY

Theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương kể trên, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại cho ngành giáo dục của: Khánh Hòa thiệt hại khoảng 33 tỉ đồng; Đắk Lắk khoảng 30 tỉ đồng; Gia Lai khoảng 23 tỉ đồng; Lâm Đồng khoảng 9,5 tỉ đồng và Quảng Ngãi trên 4 tỉ đồng.

Báo Người Lao Động phát động chương trình Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai- Ảnh 2.

Sách vở của các em học sinh ở Khánh Hòa bị lũ làm hư hỏng hoàn toàn

ẢNH: BÁ DUY

Tính đến hết ngày 24.11, có ít nhất 1.942 điểm, trường ở các tỉnh thành kể trên phải cho nghỉ học và còn 360 điểm, trường chưa thể hoạt động trở lại.

Báo Người Lao Động phát động chương trình Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai- Ảnh 3.

Còn nhiều điểm trường chưa thể hoạt động trở lại sau lũ lụt

ẢNH: BÁ DUY

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hàng ngàn học sinh bị gián đoạn là do thiếu sách giáo khoa, tập vở, đồ dùng học tập…

Báo Người Lao Động phát động chương trình Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai- Ảnh 4.

Thiếu tập vở, nhiều em học sinh đến trường gặp khó khăn

ẢNH: BÁ DUY

Vừa qua, Bộ GD-ĐT cũng đã quyết định cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng bị thiên tai. Tuy nhiên thiệt hại về tập vở, đồ dùng học tập được đánh giá là rất lớn chưa thể thống kê toàn diện.

Báo Người Lao Động phát động chương trình Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai- Ảnh 5.

Chính quyền địa phương vùng lũ lụt cũng đang rất khó khăn

ẢNH: BÁ DUY

Về đồ dùng học tập, ngành giáo dục đã đề xuất chính quyền địa phương bố trí kinh phí hỗ trợ, khắc phục cho các trường và học sinh, giúp các em bám lớp, yên tâm tiếp tục học hành để có một ngày mai tươi sáng.

Báo Người Lao Động phát động chương trình Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai- Ảnh 6.

Các em học sinh vùng lũ lụt mong mỏi từng ngày được đến trường

ẢNH: BÁ DUY

Mặc dù vậy, chính quyền địa phương vùng thiên tai cũng đang gặp phải khó khăn về ngân sách do phải trang trải rất nhiều khoản để khắc phục hậu quả của lũ lụt và các hộ gia đình có học sinh đi học cũng gặp khó khăn không nhỏ do nhà cửa, tài sản đã bị nước nhấn chìm.

Báo Người Lao Động phát động chương trình Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai- Ảnh 7.

Thiệt hại sau lũ lụt ở miền Trung là vô cùng lớn

ẢNH: BÁ DUY

Từ những vấn đề cấp thiết kể trên, Báo Người Lao Động đã phát động chương trình Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị và người dân Việt Nam sinh sống ở trong nước và nước ngoài chung tay hỗ trợ cho chương trình này.

Báo Người Lao Động phát động chương trình Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai- Ảnh 8.

